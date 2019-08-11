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    Тухель: «Идут переговоры между «ПСЖ», Неймаром и другим клубом. Не усну, если он уйдет»

    Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель прокомментировал ситуацию с возможным уходом нападающего Неймара.

    Известно о желании бразильца вернуться в «Барселону» и интересе со стороны «Реала».

    «Идут переговоры между «ПСЖ», Неймаром и другим клубом. Больше ничего не могу сказать.

    Мне нравится Неймар. Хочу работать с ним, Килианом и другими. Я, наверное, не усну, если он уйдет.

    Трансферное окно еще не закрыто, поэтому нужно быть реалистами и отдавать себе отчет в том, что мы можем его потерять», – цитирует немца Marca.

    Источник: Marca

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    Сегодня, 01:10
    Комментарии1
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      Рейтинг: +13725

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Явно недопечатали частицу "не" перед словами уйдёт и потерять.

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