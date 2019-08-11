Тухель: «Идут переговоры между «ПСЖ», Неймаром и другим клубом. Не усну, если он уйдет»

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель прокомментировал ситуацию с возможным уходом нападающего Неймара.

Известно о желании бразильца вернуться в «Барселону» и интересе со стороны «Реала».

«Идут переговоры между «ПСЖ», Неймаром и другим клубом. Больше ничего не могу сказать.

Мне нравится Неймар. Хочу работать с ним, Килианом и другими. Я, наверное, не усну, если он уйдет.

Трансферное окно еще не закрыто, поэтому нужно быть реалистами и отдавать себе отчет в том, что мы можем его потерять», – цитирует немца Marca.