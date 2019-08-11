«Проститутка бьет не только во время камбэка». Фанаты «ПСЖ» посвятили баннер Неймару

«ПСЖ» обыграл «Ним» в матче первого тура чемпионата Франции – 3:0.

«Неймар, проститутка бьет не только во время камбэка. Помнишь?» – написали домашние болельщики на баннере.

Текст можно рассматривать как отсылку к интервью Неймара, в котором он – уже в статусе игрока «ПСЖ» – назвал камбэк «Барселоны» в матче с парижанами (6:1, ЛЧ-2016/17) одним из своих лучших воспоминаний. Форвард тогда выступал за каталонский клуб и забил два гола.

В конце прошлого сезона и по ходу межсезонья сообщалось о желании 27-летнего игрока сборной Бразилии вернуться в «Барселону».

В мае модель Нажила Триндади обвинила футболиста в изнасиловании и позже опубликовала видео из отеля. В ходе ролика девушка ударила бразильца.