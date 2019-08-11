«Проститутка бьет не только во время камбэка». Фанаты «ПСЖ» посвятили баннер Неймару

Ни**я не понял, но очень интересно
«ПСЖ» обыграл «Ним» в матче первого тура чемпионата Франции – 3:0.
«Неймар, проститутка бьет не только во время камбэка. Помнишь?» – написали домашние болельщики на баннере.
Текст можно рассматривать как отсылку к интервью Неймара, в котором он – уже в статусе игрока «ПСЖ» – назвал камбэк «Барселоны» в матче с парижанами (6:1, ЛЧ-2016/17) одним из своих лучших воспоминаний. Форвард тогда выступал за каталонский клуб и забил два гола.
В конце прошлого сезона и по ходу межсезонья сообщалось о желании 27-летнего игрока сборной Бразилии вернуться в «Барселону».
В мае модель Нажила Триндади обвинила футболиста в изнасиловании и позже опубликовала видео из отеля. В ходе ролика девушка ударила бразильца.
- По данным AS, болельщики также вывесили баннер с надписью «Неймар, проваливай» и пели «Неймар – сукин сын».
- Бразилец не вошел в заявку на матч. О травме футболиста не сообщалось.
Petit message du @Co_Ultras_Paris pour @neymarjr #PSGNO #psg pic.twitter.com/d5t3LTPIgU— Paris United (@parisunited6) 11 августа 2019 г.