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    «Проститутка бьет не только во время камбэка». Фанаты «ПСЖ» посвятили баннер Неймару

    «ПСЖ» обыграл «Ним» в матче первого тура чемпионата Франции – 3:0.

    «Неймар, проститутка бьет не только во время камбэка. Помнишь?» – написали домашние болельщики на баннере.

    Текст можно рассматривать как отсылку к интервью Неймара, в котором он – уже в статусе игрока «ПСЖ» – назвал камбэк «Барселоны» в матче с парижанами (6:1, ЛЧ-2016/17) одним из своих лучших воспоминаний. Форвард тогда выступал за каталонский клуб и забил два гола.

    В конце прошлого сезона и по ходу межсезонья сообщалось о желании 27-летнего игрока сборной Бразилии вернуться в «Барселону».

    В мае модель Нажила Триндади обвинила футболиста в изнасиловании и позже опубликовала видео из отеля. В ходе ролика девушка ударила бразильца.

    • По данным AS, болельщики также вывесили баннер с надписью «Неймар, проваливай» и пели «Неймар – сукин сын».
    • Бразилец не вошел в заявку на матч. О травме футболиста не сообщалось.

    Источник: Paris United

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    11.08.2019 22:51
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +2209

      Ден 781 12 августа 2019, 01:49

      Ни**я не понял, но очень интересно

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2987

      Валерий2705 12 августа 2019, 00:03

      Самое место ему в путалоне.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad > Валерий2705 12 августа 2019, 01:36

      Это точно. Твоей же маме хорошо в борделе:)

      1
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      Рейтинг: +24281

      DOCTOR PENALTY 12 августа 2019, 00:02

      Блудная овца с лапшой на башке добился своего!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +12337

      Вомбат 11 августа 2019, 23:47

      Журналист бомбардира, небось гугл-переводчиком переводил. На самом деле на баннере написано: Неймар, дать шлюхе себя ударить - такое бывает в порядке отдачи долга. Помнишь какого?

      9
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      Рейтинг: +23

      four_margaritas > Вомбат 12 августа 2019, 01:11

      Здравствуйте, на связи автор новости. Не очень понимаю, откуда вы взяли фразу «отдача долга». Наверное, вы так перевели remontada – то есть, среди прочих значений, камбэк в футболе. Адаптация новости на «Бомбардире» такая же, как у ряда европейских СМИ, в том числе у англоязычной интернет-версии испанской газеты Diario AS (2,5 млн посетителей в июле-2019, постоянный источник нашего сайта):
      https://en.as.com/en/2019/08/11/football/1565552341_470084.html

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3754

      Yev 11 августа 2019, 22:59

      Да, человек сам может создать себе имя и сам же его уничтожить. Само поведение Неймара и отсутствие каких-либо принципов оправдывают такое поведение болельщиков в свой адрес

      10
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