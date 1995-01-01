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    Рахимов: «В матче против «Спартака» мы сами себе все привезли»

    Главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов подвел итог поражению от «Спартака» (1:3) в пятом туре чемпионата России.

    «У нас многое не получилось. Может быть мы немного перегорели, но те голы, которые были в первом тайме, мы их сами себе привезли. Ситуации, наверно, не располагали вообще к голу.

    Мы привезли себе первый гол, в конце первого тайма мы начинаем разыгрывать, обыгрывать на месте, теряем мяч и получаем второй гол.

    Считаю, что мы провели очень плохой первый тайм. Сами себе все привезли. Возвращаться в игру было тяжело. Мы создавали очень мало моментов. Нам нужно реализовывать моменты, но у нас, к сожалению, этого нет.

    Результат закономерный. Если так ошибаешься, то тебя не будут прощать. То, что мы на эмоциях играли после забитого мяча, – этого мало. Нужно играть 90 минут», – сказал Рахимов.

    • Грозненцы с шестью очками занимают 10-е место в таблице. В следующем туре команда сыграет на выезде с лидером чемпионата «Зенитом». Матч состоится 17-го августа.
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    Источник: Sports.ru

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