Рахимов: «В матче против «Спартака» мы сами себе все привезли»

Главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов подвел итог поражению от «Спартака» (1:3) в пятом туре чемпионата России.

«У нас многое не получилось. Может быть мы немного перегорели, но те голы, которые были в первом тайме, мы их сами себе привезли. Ситуации, наверно, не располагали вообще к голу.

Мы привезли себе первый гол, в конце первого тайма мы начинаем разыгрывать, обыгрывать на месте, теряем мяч и получаем второй гол.

Считаю, что мы провели очень плохой первый тайм. Сами себе все привезли. Возвращаться в игру было тяжело. Мы создавали очень мало моментов. Нам нужно реализовывать моменты, но у нас, к сожалению, этого нет.

Результат закономерный. Если так ошибаешься, то тебя не будут прощать. То, что мы на эмоциях играли после забитого мяча, – этого мало. Нужно играть 90 минут», – сказал Рахимов.