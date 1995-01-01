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    РПЛ. «Спартак» обыграл «Ахмат» Глушакова, у Шюррле и Тиля первые результативные действия в чемпионате

    Матч пятого тура чемпионата России «Ахмат»«Спартак» закончился со счетом 1:3.

    В составе гостей полузащитник Зелимхан Бакаев оформил дубль, хавбек Андре Шюррле забил один мяч. Полузащитник Гус Тиль отдал два ассиста, чемпион мира-2014 – одну голевую передачу. Немец и голландец отметились первыми результативными действиями за московский клуб в Премьер-лиге.

    За хозяев забил нападающий Адама Мбенге. Позже сенегалец получил красную карточку. Экс-капитан «Спартака» Денис Глушаков вышел в стартовом составе грозненцев и был заменен на 71-й минуте.

    Чемпионат России. РПЛ. 5-й тур

    Ахмат (Грозный) – Спартак (Москва) – 1:3 (0:2) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Бакаев, 32; 0:2 – Бакаев, 44; 0:3 – Шюррле, 70; 1:3 – Мбенге, 75.

    «Ахмат»: Городов, Уциев, Семенов, Нижич, Анхель, Харин, Роши (Бериша, 46), Швец, Глушаков (Михаляк, 71), Сильва, Митришев (Мбенге, 46).

    «Спартак»: Максименко, Ещенко, Джикия (Кутепов, 83), Жиго, Айртон, Зобнин, Гулиев, Бакаев (Мирзов, 68), Тиль, Шюррле, Ларссон (Мельгарехо. 90).

    Предупреждения: Швец, 13; Мбенге, 75, Бериша, 80 – Тиль, 7; Зобнин, 90.

    Удаления: Мбенге, 77 – нет.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 23:26
    Комментарии44
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      Рейтинг: +6491

      Вомбат 17 секунд назад

      Да, Шуррле - это мастер. Чемпион мира - это не то же самое, что дублер, пусть даже дублер самого Месси. Здорово, что к нам до сих пор приходят сильные легионеры. Хотелось бы, чтобы и Шуррле и Тиль обрели в РПЛ второе дыхание, и заиграли бы на свои 100%. Того же пожелаю и динамовскому Филиппу и спартаковскому Лоршону (которого у нас называют Ларссоном). А зенитовскому Малкому - вырасти до уровня игрока сборной Бразилии. Хотя у меня большие сомнения, что это возможно.

      0
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      Рейтинг: +18

      Чец 1 минуту назад

      С победой! Впервые увидели натуральную игру Спартака, за которую не стыдно. Удачи в ЛЕ.

      1
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      Рейтинг: +1249

      x-x-x-x-x 2 минуты назад

      мдааа, с такой игрой Терек не интересен никому.подвели игроки низкого уровня. не понимаю за какие критерии Городов в воротах? не большой прессинг он сразу паникует. такой вратарь не должен играть.Уциев все хуже и хуже играет. да и все кроме Бериши и Мбенга

      1
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      Рейтинг: +196

      Smoking_dog 3 минуты назад

      Бакаев просто ах....я десяточка

      5
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      Рейтинг: +2994

      Yev 3 минуты назад

      Забыл отметить Аэртона, молодец - спокойно и по взрослому справился в нескольких случаях и спас команду.
      Еще раз - с победой!!!

      5
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      Рейтинг: +954

      Andrering87 3 минуты назад

      Всех с победой)))!!!
      Спартак сегодня понравился по игре..надеюсь дальше будет только лучше)))

      7
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      Рейтинг: +1955

      uBaH_ 4 минуты назад

      И да товарища с граммофоном надо наказывать, но конечно никто этого делать не будет

      2
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      Рейтинг: +84

      Николай71 4 минуты назад

      Ларссон должен притереться и заиграть. Но пока он самый слабый из новичков.

      4
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      Рейтинг: +2341

      Сармат Ростов 5 минут назад

      Всех Красно-Белых С ПОБЕДОЙ!!!

      8
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      Рейтинг: +20226

      gol_kak_sokol 6 минут назад

      Игра налаживается. Шюрле - класс, вот кто нужен был Спартаку впереди. С победой красно-белые !

      10
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