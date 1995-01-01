РПЛ. «Спартак» обыграл «Ахмат» Глушакова, у Шюррле и Тиля первые результативные действия в чемпионате

Матч пятого тура чемпионата России «Ахмат» – «Спартак» закончился со счетом 1:3.

В составе гостей полузащитник Зелимхан Бакаев оформил дубль, хавбек Андре Шюррле забил один мяч. Полузащитник Гус Тиль отдал два ассиста, чемпион мира-2014 – одну голевую передачу. Немец и голландец отметились первыми результативными действиями за московский клуб в Премьер-лиге.

За хозяев забил нападающий Адама Мбенге. Позже сенегалец получил красную карточку. Экс-капитан «Спартака» Денис Глушаков вышел в стартовом составе грозненцев и был заменен на 71-й минуте.

Чемпионат России. РПЛ. 5-й тур

Ахмат (Грозный) – Спартак (Москва) – 1:3 (0:2) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Бакаев, 32; 0:2 – Бакаев, 44; 0:3 – Шюррле, 70; 1:3 – Мбенге, 75.

«Ахмат»: Городов, Уциев, Семенов, Нижич, Анхель, Харин, Роши (Бериша, 46), Швец, Глушаков (Михаляк, 71), Сильва, Митришев (Мбенге, 46).

«Спартак»: Максименко, Ещенко, Джикия (Кутепов, 83), Жиго, Айртон, Зобнин, Гулиев, Бакаев (Мирзов, 68), Тиль, Шюррле, Ларссон (Мельгарехо. 90).

Предупреждения: Швец, 13; Мбенге, 75, Бериша, 80 – Тиль, 7; Зобнин, 90.

Удаления: Мбенге, 77 – нет.

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