РПЛ. «Спартак» обыграл «Ахмат» Глушакова, у Шюррле и Тиля первые результативные действия в чемпионате

Да, Шуррле - это мастер. Чемпион мира - это не то же самое, что дублер, пусть даже дублер самого Месси. Здорово, что к нам до сих пор приходят сильные легионеры. Хотелось бы, чтобы и Шуррле и Тиль обрели в РПЛ второе дыхание, и заиграли бы на свои 100%. Того же пожелаю и динамовскому Филиппу и спартаковскому Лоршону (которого у нас называют Ларссоном). А зенитовскому Малкому - вырасти до уровня игрока сборной Бразилии. Хотя у меня большие сомнения, что это возможно.
Матч пятого тура чемпионата России «Ахмат» – «Спартак» закончился со счетом 1:3.
В составе гостей полузащитник Зелимхан Бакаев оформил дубль, хавбек Андре Шюррле забил один мяч. Полузащитник Гус Тиль отдал два ассиста, чемпион мира-2014 – одну голевую передачу. Немец и голландец отметились первыми результативными действиями за московский клуб в Премьер-лиге.
За хозяев забил нападающий Адама Мбенге. Позже сенегалец получил красную карточку. Экс-капитан «Спартака» Денис Глушаков вышел в стартовом составе грозненцев и был заменен на 71-й минуте.
Чемпионат России. РПЛ. 5-й тур
Ахмат (Грозный) – Спартак (Москва) – 1:3 (0:2) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 0:1 – Бакаев, 32; 0:2 – Бакаев, 44; 0:3 – Шюррле, 70; 1:3 – Мбенге, 75.
«Ахмат»: Городов, Уциев, Семенов, Нижич, Анхель, Харин, Роши (Бериша, 46), Швец, Глушаков (Михаляк, 71), Сильва, Митришев (Мбенге, 46).
«Спартак»: Максименко, Ещенко, Джикия (Кутепов, 83), Жиго, Айртон, Зобнин, Гулиев, Бакаев (Мирзов, 68), Тиль, Шюррле, Ларссон (Мельгарехо. 90).
Предупреждения: Швец, 13; Мбенге, 75, Бериша, 80 – Тиль, 7; Зобнин, 90.
Удаления: Мбенге, 77 – нет.