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    Влашич: «В дерби против «Спартака» будет проще, чем в матче с «Сочи»

    Полузащитник ЦСКА Никола Влашич дал интервью после ничейного матча с «Сочи» (0:0, пятый тур РПЛ).

    «Очень тяжело, когда соперник только защищается. Они выносили мяч и было сложно что-то сделать. Мы хватались за мяч, но таких игр в России очень много. Бороться с этим сложно.

    Момент с Чаловым? Если бы был VAR, был бы пенальти и красная.

    Думаю, в дерби будет проще, чем сегодня. Пусть и матч со «Спартак» не в лучший момент, будет полный стадион болельщиков соперника, но мы точно можем играть лучше, чем сегодня» – сказал Влашич.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 23:04
    Комментарии2
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      Рейтинг: +4343

      Агасфер 12 секунд назад

      "Спартак" оживает,а гончаровский ЦСКА стагнирует,поэтому-увы!-поставлю в следующей встрече на поросят.

      0
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      Рейтинг: +418

      Elisey13 18 минут назад

      Самое главное чтоб травмированые восстановились, здоровья ребятам!

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