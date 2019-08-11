Влашич: «В дерби против «Спартака» будет проще, чем в матче с «Сочи»

"Спартак" оживает,а гончаровский ЦСКА стагнирует,поэтому-увы!-поставлю в следующей встрече на поросят.
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич дал интервью после ничейного матча с «Сочи» (0:0, пятый тур РПЛ).
«Очень тяжело, когда соперник только защищается. Они выносили мяч и было сложно что-то сделать. Мы хватались за мяч, но таких игр в России очень много. Бороться с этим сложно.
Момент с Чаловым? Если бы был VAR, был бы пенальти и красная.
Думаю, в дерби будет проще, чем сегодня. Пусть и матч со «Спартак» не в лучший момент, будет полный стадион болельщиков соперника, но мы точно можем играть лучше, чем сегодня» – сказал Влашич.
- После столкновения с игроком «Сочи» полузащитник Арнор Сигурдссон получил «сложную травму», а нападающему Федору Чалову разбили нос. Судья Виталий Мешков проигнорировал обе ситуации. ЦСКА обратится в РФС.
- Дерби «Спартак» – ЦСКА в рамках шестого тура чемпионата состоится 19-го августа.