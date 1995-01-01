АПЛ. «Арсенал» победил «Ньюкасл», «Лестер» и «Вулверхэмптон» сыграли вничью

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канал теннисный, с китайского ресурса, комментируют китайцы, болтают много, как наши придурки с матч тв, но их китайский бред ваще не воспринимаеца, звук не убавлял, а вот картинка хорошая всё чётко, берут видать, прямо с Англии, сам футбол, истинное наслаждение, в АПЛ в него ИГРАЮТ, в отличии от РПЛ, как-то так...))
«Арсенал» благодаря голу нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга одержал минимальную победу над «Ньюкаслом» в матче первого тура АПЛ.
В другой встрече «Лестер» и «Вулверхэмптон» голов не забили.
Чемпионат Англии. АПЛ. 1-й тур
Гол: 0:1 – Обамеянг, 58.