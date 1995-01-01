АПЛ. «Арсенал» победил «Ньюкасл», «Лестер» и «Вулверхэмптон» сыграли вничью

«Арсенал» благодаря голу нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга одержал минимальную победу над «Ньюкаслом» в матче первого тура АПЛ.

В другой встрече «Лестер» и «Вулверхэмптон» голов не забили.

Чемпионат Англии. АПЛ. 1-й тур

Ньюкасл – Арсенал – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Обамеянг, 58.

Лестер – Вулверхэмптон – 0:0

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