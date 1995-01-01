РПЛ. Альварес принес «Арсеналу» победу над «Уфой»

С победой Арсенал.
«Арсенал» дома переиграл «Уфу» в матче пятого тура РПЛ.
Единственный и победный гол забил защитник туляков Виктор Альварес на 28-й минуте встречи.
Чемпионат России. Премьер-лига, 5-й тур
Арсенал (Тула) – Уфа – 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – Альварес, 28.
«Арсенал»: Левашов, Комбаров, Григалава, Беляев, Альварес, Горбатенко (Банда, 85), Ломовицкий (Ткачев, 68), Лесовой, Чаушич, Костадинов, Луценко.
«Уфа»: Беленов, Сухов, Пуцко (Бизяк, 87), Табидзе, Неделчару, Алиев, Фомин, Карп, Тилль (Емельянов, 46), Козлов, Игбун (Гиоргобиани, 60).
Предупреждения: Ломовицкий, 21 – Карп, 70.