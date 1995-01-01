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    РПЛ. Альварес принес «Арсеналу» победу над «Уфой»

    «Арсенал» дома переиграл «Уфу» в матче пятого тура РПЛ.

    Единственный и победный гол забил защитник туляков Виктор Альварес на 28-й минуте встречи.

    Чемпионат России. Премьер-лига, 5-й тур

    Арсенал (Тула) – Уфа – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Альварес, 28.

    «Арсенал»: Левашов, Комбаров, Григалава, Беляев, Альварес, Горбатенко (Банда, 85), Ломовицкий (Ткачев, 68), Лесовой, Чаушич, Костадинов, Луценко.

    «Уфа»: Беленов, Сухов, Пуцко (Бизяк, 87), Табидзе, Неделчару, Алиев, Фомин, Карп, Тилль (Емельянов, 46), Козлов, Игбун (Гиоргобиани, 60).

    Предупреждения: Ломовицкий, 21 – Карп, 70.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 15:55
    Комментарии3
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      Рейтинг: +655

      Muboraksho 27 минут назад

      С победой Арсенал.

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      Рейтинг: +227

      SinyaaPyll 55 минут назад

      Футбол был чрезвычайно говёным.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +103

      Yuriysss > SinyaaPyll 46 минут назад

      И таких матчей в рпл много!!!

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