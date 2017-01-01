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    Sport.es: «ПСЖ» не получал конкретных предложений по Неймару от «Реала» и «Барселоны»

    «ПСЖ» пока не получал конкретных предложений по трансферу нападающего Неймара, сообщает Sport.es со ссылкой на Le Parisien.

    Как утверждает испанское издание, «Барселона» сделала несколько различных предложений посредникам, но парижане все их отклонили.

    При этом переговоры «ПСЖ» с «Реалом», которые ведет лично президент мадридцев Флорентино Перес, продвигаются гораздо быстрее, чем с каталонским клубом. Несмотря на это, вариант, при котором парижане отдадут Неймара «Реалу» в аренду с правом выкупа, – маловероятен.

    • Нападающий перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» в 2017 году за 222 миллиона евро.
    • Ранее сообщалось, что парижане могут продать бразильца в каталонский клуб за 50 миллионов евро плюс защитник Нельсон Семеду и полузащитник Филиппе Коутиньо.
    • Позже появилась информация, что «Барселона» не готова платить за игрока какие-либо деньги и заинтересована только в обмене.

    Источник: Sport.es

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