Sport.es: «ПСЖ» не получал конкретных предложений по Неймару от «Реала» и «Барселоны»

«ПСЖ» пока не получал конкретных предложений по трансферу нападающего Неймара, сообщает Sport.es со ссылкой на Le Parisien.

Как утверждает испанское издание, «Барселона» сделала несколько различных предложений посредникам, но парижане все их отклонили.

При этом переговоры «ПСЖ» с «Реалом», которые ведет лично президент мадридцев Флорентино Перес, продвигаются гораздо быстрее, чем с каталонским клубом. Несмотря на это, вариант, при котором парижане отдадут Неймара «Реалу» в аренду с правом выкупа, – маловероятен.