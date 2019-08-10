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    Marca: «Барселона» не намерена платить за Неймара. Клуб заинтересован только в обмене

    «Барселона» не планирует выделять дополнительные средства на приобретение нападающего «ПСЖ» Неймара, сообщает Marca.

    По информации источника, каталонский клуб готов только обменять бразильца на нескольких своих игроков.

    При этом на «Камп Ноу» не обеспокоены возможным переходом форварда в «Реал».

    По мнению руководителей «Барсы», если Неймар даст согласие на трансфер в мадридский клуб, то с этим фактом необходимо смириться.

    • Два года назад действующий чемпион Испании продал 27-летнего футболиста в «ПСЖ» за 222 миллиона евро.
    • Согласно данным Sport.es, «Реал» готов платить Неймару 40 миллионов евро за сезон.

    Источник: Marca

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