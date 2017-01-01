The Sun: «Арсенал» ведет переговоры о продлении контракта с Ляказеттом и Обамеянгом

«Арсенал» хочет продолжить сотрудничество с нападающими Александром Ляказеттом и Пьером-Эмериком Обамеянгом.
По информации The Sun, клуб уже ведет переговоры с обоими футболистами о заключении новых контрактов.
Действующее соглашение француза с лондонцами рассчитано до лета 2022 года, а габонца – до 2021-го.
- 28-летний Ляказетт перешел в «Арсенал» в июле 2017 года из «Лиона» за 53 миллиона евро.
- В его активе 88 игр, 36 голов и 18 результативных передач.
- 30-летнего Обамеянга «Арсенал» купил в январе 2018 года у «Боруссии» Д за 63,75 миллиона евро.
- На счету игрока 65 матчей, 41 забитый мяч и 12 ассистов.