The Sun: «Арсенал» ведет переговоры о продлении контракта с Ляказеттом и Обамеянгом

«Арсенал» хочет продолжить сотрудничество с нападающими Александром Ляказеттом и Пьером-Эмериком Обамеянгом.

По информации The Sun, клуб уже ведет переговоры с обоими футболистами о заключении новых контрактов.

Действующее соглашение француза с лондонцами рассчитано до лета 2022 года, а габонца – до 2021-го.