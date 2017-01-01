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    Лещук – о матче с «Зенитом»: «Если бы не удаление, то, может, мы смогли бы сделать ничью»

    Вратарь «Динамо» Игорь Лещук поделился впечатлениями после матча 5-го тура РПЛ против «Зенита», который стал для него дебютным в высшем дивизионе.

    «Когда сидишь на скамейке, больше переживаешь за команду, нежели когда играешь. Потому что на поле полная концентрация, а на скамейке сидишь как болельщик: слышишь трибуны, тебя захлeстывает.

    Сломало ли нас удаление? Если бы не удаление, то, может, мы смогли бы сделать ничью. У «Зенита» игроки высокого уровня, с такими профессионалами тяжело играть в меньшинстве.

    Катастрофа ли, что в 5 турах набрали 5 очков? Не стоит делать пока выводов. Приходят новые игроки, они подстраиваются под наши требования. Возможно, после перерыва на национальные сборные мы будем в оптимальных кондициях», – сказал Лещук.

    • «Зенит» победил «Динамо» со счетом 2:0.
    • Петербургская команда забила второй гол на 88-й минуте.
    • Москвичи остались вдесятером на 8 минут раньше.

    Больше раз, чем «Динамо», «Зенит» обыграл в чемпионате России только «Крылья Советов»

    Источник: «Чемпионат»

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