РПЛ. «Зенит» в большинстве всухую победил «Динамо»

Действующий чемпион «Зенит» в пятом туре РПЛ встретился с «Динамо». Гости всухую победили, победный гол забил Артем Дзюба.

С 80 минуты после удаления Артура Юсупова динамовцы играли в меньшинстве. После красной карточки экс-зенитовцу мяч забил Сердар Азмун.

Чемпионат России. РПЛ. 5-й тур

Динамо (Москва) – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:2 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Дзюба, 10; 0:2 – Азмун, 88.

«Динамо»: Шунин (Лещук, 13), Паршивлюк, Рыков, Шунич, Рауш, Жоаозиньо (Н’Жи, 46), Юсупов, Каборе, Шиманьски, Панченко (Грулев, 64), Шейдаев.

«Зенит»: Лунев, Смольников, Иванович, Ракицкий, Сантос, Барриос, Оздоев, Сутормин (Жирков, 64), Дзюба, Азмун, Дриусси (Малком, 46).

Предупреждения: Жоаозиньо, 27; Панченко, 56; Рыков, 60; Юсупов, 70 – Оздоев, 35; Азмун, 39; Сутормин, 59.

Удаления: Юсупов, 80 (вторая ж.к.) – нет.

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