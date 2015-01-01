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    РПЛ. «Зенит» в большинстве всухую победил «Динамо»

    Действующий чемпион «Зенит» в пятом туре РПЛ встретился с «Динамо». Гости всухую победили, победный гол забил Артем Дзюба.

    С 80 минуты после удаления Артура Юсупова динамовцы играли в меньшинстве. После красной карточки экс-зенитовцу мяч забил Сердар Азмун.

    Чемпионат России. РПЛ. 5-й тур

    Динамо (Москва) – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:2 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Дзюба, 10; 0:2 – Азмун, 88.

    «Динамо»: Шунин (Лещук, 13), Паршивлюк, Рыков, Шунич, Рауш, Жоаозиньо (Н’Жи, 46), Юсупов, Каборе, Шиманьски, Панченко (Грулев, 64), Шейдаев.

    «Зенит»: Лунев, Смольников, Иванович, Ракицкий, Сантос, Барриос, Оздоев, Сутормин (Жирков, 64), Дзюба, Азмун, Дриусси (Малком, 46).

    Предупреждения: Жоаозиньо, 27; Панченко, 56; Рыков, 60; Юсупов, 70 – Оздоев, 35; Азмун, 39; Сутормин, 59.

    Удаления: Юсупов, 80 (вторая ж.к.) – нет.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 20:55
    Комментарии16
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      Рейтинг: +1555

      baden69 17 секунд назад

      Авторы, второй мяч забил не Азмун, а Оздоев!

      0
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      Рейтинг: +124

      arok 50 секунд назад

      Смольников странно не получил вторую жёлтую, хотя заслужил больше чем Юсупов. А так счёт по игре.

      0
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      Рейтинг: +3903

      3a zenit 3 минуты назад

      чет я не увидел 45 лямов евро на поле,а так вполне не плохо для ЛЧ

      1
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      Рейтинг: +44

      Babon01 4 минуты назад

      Я не за Зенит, но чуствуеться класс команды. Выделяется среди всех видно. Жаль что остальные отстают. Смотрел Краснодар-Рубин физика вроде бы есть и техника что у одной что у другой команды, но б...ть завершение просто ужасно)))

      1
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      ...
      Рейтинг: -30

      Вальдемар IV > Babon01 45 секунд назад

      ну еще бы одни от лапочкина в меньшинстве отбивались, другим комфортно убрали динамовца

      0
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      Рейтинг: +563

      ААМ 4 минуты назад

      Заслуженная победа. Но такой игры мало для группового этапа ЛЧ.

      3
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      Рейтинг: +385

      KPCCSPB > ААМ 1 минуту назад

      Вспомни, как забили больше всех на групповом, среди всех групп в ЛЕ, потому что играли леги, а в чемпе еле-еле побеждали на 80 минутах забивая, кое как дожимая. Конечно ЛЧ посерьёзнее, но и с 6 очками выбирались из группы)

      0
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      Рейтинг: +3098

      Добрый Бобер 4 минуты назад

      "Зенит" победил в большинстве. "Краснодар" победил в меньшинстве. Просто факты.

      2
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      Рейтинг: +7051

      alex1951 5 минут назад

      Чиновники-уёвники из Динамо, где ваш уев вундеркинд за ,,бешеные,, бабки?!
      Вы ,чё,купили мариновать его ?
      Вы игру видели? Мячом бы вам,да по всей харе!

      0
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      Рейтинг: +385

      KPCCSPB 5 минут назад

      Всё нормально, продолжаем двигаться к своим целям).

      1
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      Рейтинг: +20196

      gol_kak_sokol 7 минут назад

      Зюба тормоз, но Рауш еще больше тормозит в защите и в нападении - результат налицо.

      0
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      Рейтинг: +856

      Evgeniy32 8 минут назад

      Заслуженная победа.

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