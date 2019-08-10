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    Больше раз, чем «Динамо», «Зенит» обыграл в чемпионате России только «Крылья Советов»

    В матче пятого тура РПЛ «Зенит» в гостях всухую победил «Динамо» (2:0). Это 23 выигрыш зенитовцев у московского клуба за всю российскую историю.

    Больше раз «Зенит» побеждал только «Крылья Советов» – 24. Как и у «Динамо», действующие чемпионы 23 раза выиграли у «Ростова».

    • «Зенит» лидирует в РПЛ.
    • Следующий соперник – «Ахмат».
    • «Динамо» в таблице идет 11-м.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.08.2019 23:24
    Комментарии2
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      Рейтинг: +303

      Chingis17rus 29 минут назад

      Ни одна команда, по личным встречам, не забила больше Зенита.

      1
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      Рейтинг: +535

      GSmall 41 минуту назад

      С Цска и Спартаком особые отношения,безкомпромисные

      0
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