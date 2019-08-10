Больше раз, чем «Динамо», «Зенит» обыграл в чемпионате России только «Крылья Советов»

В матче пятого тура РПЛ «Зенит» в гостях всухую победил «Динамо» (2:0). Это 23 выигрыш зенитовцев у московского клуба за всю российскую историю.

Больше раз «Зенит» побеждал только «Крылья Советов» – 24. Как и у «Динамо», действующие чемпионы 23 раза выиграли у «Ростова».

«Зенит» лидирует в РПЛ.

Следующий соперник – «Ахмат».

«Динамо» в таблице идет 11-м.

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