Видели травму Шунина? А баннер фанатов «Зенита»? Мы зафиксировали объективом все ключевые моменты

Гол Дзюбы, замена вратаря, фанаты.

«Динамо» проиграло «Зениту» (0:2) и потеряло Антона Шунина. Вратарь неудачно растянулся во время удара Дзюбы и заменился уже в начале матча: вместо Шунина вышел 23-летний Игорь Лещук. До этого он играл за «Динамо» только в ФНЛ, а дебют в РПЛ получился не совсем удачным. Лещук потащил выход один на один от Азмуна, но в конце игры пропустил от Оздоева. «Динамо» в ответ ничего не забило, а заканчивало матч в меньшинстве. Юсупов получил вторую желтую карточку, когда сфолил на Малкоме.

На трибунах тоже было интересно. Болельщики «Зенита» повесили баннер о трагедии подлодки «Курск». Она вышла в море 10 августа 2000 года, а через два дня произошло крушение. Слова:«Синее море, только море за кормой. Синее море, и далек он, путь домой». «Динамо» ответило своим красочным перфомансом. Еще на матче был хоккеист Александр Овечкин, а с трибун за игрой смотрел Станислав Черчесов. Им явно все понравилось.

На трибунах было весело, в игре – тоже.

Грустным остался Сергей Семак. «Зенит» победил, но к игре все равно есть вопросы. Малком пока не набрал форму, а Дриусси травмировал икроножную мышцу. У «Динамо» в запасе остался Нойштедтер, а Филиппа не было даже в заявке. Вот вам и звездные новички.

Вот еще события из этого тура РПЛ:

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