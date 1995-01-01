Сарри: «Ювентусу» нужно продать шесть игроков»

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри объяснил некоторые нюансы трансферной политики клуба.

«Я могу сколько угодно рассуждать о будущем Дибалы, но рынок движется своим чередом, и мое мнение ничего не значит. Нам нужно продать шесть игроков, вот и все.

Мне бы хотелось сохранить всех футболистов, но проблема в том, что у нас недостаточное число воспитанников в заявке. Это вынуждает нас принимать непопулярные решения.

Последние 20 дней трансферного окна будут тяжелыми для «Ювентуса». Это неприятная ситуация, потому что мы рискуем потерять игроков очень высокого уровня», – сказал Сарри.