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    Сарри: «Ювентусу» нужно продать шесть игроков»

    Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри объяснил некоторые нюансы трансферной политики клуба.

    «Я могу сколько угодно рассуждать о будущем Дибалы, но рынок движется своим чередом, и мое мнение ничего не значит. Нам нужно продать шесть игроков, вот и все.

    Мне бы хотелось сохранить всех футболистов, но проблема в том, что у нас недостаточное число воспитанников в заявке. Это вынуждает нас принимать непопулярные решения.

    Последние 20 дней трансферного окна будут тяжелыми для «Ювентуса». Это неприятная ситуация, потому что мы рискуем потерять игроков очень высокого уровня», – сказал Сарри.

    Источник: Football Italia

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10233

      Garrincha58 4 минуты назад

      нужно поскорее избавиться от курильщика и всё будет ок!

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