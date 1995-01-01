Форвард «Краснодара» Берг: «Мне тяжело сразу забивать. Я почти два месяца не играл»

Нападающий «Краснодара» Маркус Берг объяснил, почему еще ни разу не забил за южан. Швед пришел в клуб летом из «Аль-Айна» (ОАЭ).

— От вас как нападающего ждут голов. Как вы объясняете себе, почему их нет?

— Голы приходят прежде всего в результате хорошей командной игры. Но до старта чемпионата я почти два месяца не играл. Мне тяжело сразу забивать. Но я продолжаю над этим работать, как и вся команда. Я доволен тем, что команда выигрывает. И не важно, забил ли я гол или кто-то другой.