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    Форвард «Краснодара» Берг: «Мне тяжело сразу забивать. Я почти два месяца не играл»

    Нападающий «Краснодара» Маркус Берг объяснил, почему еще ни разу не забил за южан. Швед пришел в клуб летом из «Аль-Айна» (ОАЭ).

    — От вас как нападающего ждут голов. Как вы объясняете себе, почему их нет?

    — Голы приходят прежде всего в результате хорошей командной игры. Но до старта чемпионата я почти два месяца не играл. Мне тяжело сразу забивать. Но я продолжаю над этим работать, как и вся команда. Я доволен тем, что команда выигрывает. И не важно, забил ли я гол или кто-то другой.

    • В текущем сезоне РПЛ Берг провел два матча.
    • «Краснодар» в РПЛ идет вторым.
    • Во вторник, 13 августа, южане проведут ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы против «Порту».

    Источник: Sportbox

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