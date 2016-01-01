Медведев: «Надеюсь, скоро увидим Малкома во всей красе»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев после матча пятого тура РПЛ против «Динамо» (2:0) оценил игру бразильца Малкома. Купленный за 40 миллионов у «Барселоны» футболист вышел на поле после перерыва.

– Во втором тайме на поле вышел звездный новичок «Зенита» Малком. Как вам игра бразильца?

– Он уже не двадцать минут на поле провел, как в предыдущем туре с «Краснодаром», а сорок пять. Активно участвовал во многих комбинациях. Поэтому надеюсь, что скоро мы увидим Малкома во всей красе.