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    Медведев: «Надеюсь, скоро увидим Малкома во всей красе»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев после матча пятого тура РПЛ против «Динамо» (2:0) оценил игру бразильца Малкома. Купленный за 40 миллионов у «Барселоны» футболист вышел на поле после перерыва.

    – Во втором тайме на поле вышел звездный новичок «Зенита» Малком. Как вам игра бразильца?

    – Он уже не двадцать минут на поле провел, как в предыдущем туре с «Краснодаром», а сорок пять. Активно участвовал во многих комбинациях. Поэтому надеюсь, что скоро мы увидим Малкома во всей красе.

    Источник: «Советский спорт»

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