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    «Тамбов» в пяти матчах три раза пропустил два гола с разницей не более четырех минут

    Состоялся матч пятого тура РПЛ между «Оренбургом» и «Тамбовом». К 74 минуте гости вели со счетом 2:0, но затем с разницей в четыре минуты пропустили два гола.

    Подобные ситуации происходили с тамбовцами и в предыдущих турах.

    «Тамбов» – дебютант РПЛ. В таблице тамбовцы идут 12-ми.

    Источник: Бомбардир.ру

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