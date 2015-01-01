«Тамбов» в пяти матчах три раза пропустил два гола с разницей не более четырех минут

Состоялся матч пятого тура РПЛ между «Оренбургом» и «Тамбовом». К 74 минуте гости вели со счетом 2:0, но затем с разницей в четыре минуты пропустили два гола.

Подобные ситуации происходили с тамбовцами и в предыдущих турах.

«Тамбов» – дебютант РПЛ. В таблице тамбовцы идут 12-ми.