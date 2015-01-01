«Тамбов» в пяти матчах три раза пропустил два гола с разницей не более четырех минут

Состоялся матч пятого тура РПЛ между «Оренбургом» и «Тамбовом». К 74 минуте гости вели со счетом 2:0, но затем с разницей в четыре минуты пропустили два гола.
Подобные ситуации происходили с тамбовцами и в предыдущих турах.
- 1-й тур с «Зенитом»: счет 0:0, потом два пропущенных гола от Александра Ерохина (46-я минута) и Артема Дзюбы (48).
- 2-й тур с «Локомотивом»: «Тамбов» ведет 1:0, затем два гола от Эдера (31) и Владислава Игнатьева (33).
«Тамбов» – дебютант РПЛ. В таблице тамбовцы идут 12-ми.