Кокорин: «Готов завершить карьеру в «Зените» и играть хоть бесплатно»

Бывший нападающий «Зенита» Александр Кокорин заявил, что готов выступать за петербургский клуб до конца карьеры.

Сегодня в исправительной колонии №4 города Алексеевки (Белгородская область) команда Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева «Золотой лев» обыграла белгородский «Салют» (4:2), выступающий в ПФЛ.

«Готов завершить карьеру в «Зените». Готов играть хоть бесплатно, потому что клуб ко мне очень хорошо относится.

Семак на связи с моей семьей. Он не просто человечище. Я даже не могу найти слов, чтобы описать какой он хороший человек.

Как здоровье? Спасибо, становится лучше. Адвокаты ничего не преувеличивали, но я здесь тренируюсь каждый день по полтора часа», – сказал Кокорин.