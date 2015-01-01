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    Кокорин: «Готов завершить карьеру в «Зените» и играть хоть бесплатно»

    Бывший нападающий «Зенита» Александр Кокорин заявил, что готов выступать за петербургский клуб до конца карьеры.

    Сегодня в исправительной колонии №4 города Алексеевки (Белгородская область) команда Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева «Золотой лев» обыграла белгородский «Салют» (4:2), выступающий в ПФЛ.

    «Готов завершить карьеру в «Зените». Готов играть хоть бесплатно, потому что клуб ко мне очень хорошо относится.

    Семак на связи с моей семьей. Он не просто человечище. Я даже не могу найти слов, чтобы описать какой он хороший человек.

    Как здоровье? Спасибо, становится лучше. Адвокаты ничего не преувеличивали, но я здесь тренируюсь каждый день по полтора часа», – сказал Кокорин.

    • В октябре 2018 года Кокорин, его младший брат Кирилл Кокорин, Мамаев и Александр Протасовицкий были арестованы по статьям «Побои» и «Хулиганство» за участие в нескольких драках в центре Москвы.
    • 8 мая 2019 года суд приговорил братьев Кокориных к одному году и шести месяцам лишения свободы, Мамаева и Протасовицкого – к году и пяти месяцам.
    • 4 июля все четверо были переведены в колонии.
    • Контракт Кокорина с «Зенитом» истек 30 июня.

    Источник: Твиттер «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 12:58
    Комментарии11
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      Рейтинг: +757

      Genz 14 минут назад

      Саня а чё так мало дают 1.5 часа в четверке по кожаному стучать? Скажи Бурмистрову, что Малый впрягся за Саню Валуйского, чтоб теперь 3 часа играл. Потом сочтемся на хате у Зеньки. Пару пряников будет с тебя.

      0
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      Рейтинг: +981

      Миша13 28 минут назад

      Ждем тебя в Зените Саня..!!!

      0
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      Рейтинг: +3432

      nik55 32 минуты назад

      ты уже завершил карьеру----но лизнул не плохо-- он не просто человечище---молись на него

      0
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      Рейтинг: +11133

      slavutiq70 34 минуты назад

      Эх Саня деньги ведь кончатся с твоими то запросами,,,,что потом запоёшь???Сомневаюсь что успел хорошо вложиться в бизнес,,,не до этого было то,,,

      5
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      Рейтинг: +842

      geroin161 51 минуту назад

      Первая лига, либо Тамбов, Уфа и Крылья

      0
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      Рейтинг: +4821

      GoLenaStop 56 минут назад

      Исторический момент - рождение новой футбольной команды "Золотой Лев".
      Всё началось с победы над Салютом. Если так и дальше дело пойдёт, может не стоит останавливаться, - надо продолжать сидеть и играть. Жаль, что полосатая форма уже занята...

      0
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      Рейтинг: +1823

      TOMSON 56 минут назад

      Ну вот пусть бесплатно и играет. Посмотрим на сколько можно верить его словам.

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      Рейтинг: +35

      Armani nn 56 минут назад

      А какое название у команды колонии, "Золотой лев".Я б на месте Александра задумался.За счёт государства, можно и за львов бесплатно играть

      1
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      Рейтинг: +4821

      GoLenaStop > Armani nn 54 минуты назад

      За город Львов? За львовские Карпаты?
      Оч-чень интересное предложение...
      Хи...

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      Рейтинг: +35

      Armani nn > GoLenaStop 42 минуты назад

      Бери выше за "Золотой лев" (Белгородская колония).Хотя если уж и отжигать по полной,то со Львовом неплохая идейка))такой хай снова будет)))

      0
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      Рейтинг: +181

      komarinskiy 1 час назад

      Зениту надо ловить Кокорина на слове

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