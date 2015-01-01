Кокорин: «Готов завершить карьеру в «Зените» и играть хоть бесплатно»

Саня а чё так мало дают 1.5 часа в четверке по кожаному стучать? Скажи Бурмистрову, что Малый впрягся за Саню Валуйского, чтоб теперь 3 часа играл. Потом сочтемся на хате у Зеньки. Пару пряников будет с тебя.
Бывший нападающий «Зенита» Александр Кокорин заявил, что готов выступать за петербургский клуб до конца карьеры.
Сегодня в исправительной колонии №4 города Алексеевки (Белгородская область) команда Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева «Золотой лев» обыграла белгородский «Салют» (4:2), выступающий в ПФЛ.
«Готов завершить карьеру в «Зените». Готов играть хоть бесплатно, потому что клуб ко мне очень хорошо относится.
Семак на связи с моей семьей. Он не просто человечище. Я даже не могу найти слов, чтобы описать какой он хороший человек.
Как здоровье? Спасибо, становится лучше. Адвокаты ничего не преувеличивали, но я здесь тренируюсь каждый день по полтора часа», – сказал Кокорин.
- В октябре 2018 года Кокорин, его младший брат Кирилл Кокорин, Мамаев и Александр Протасовицкий были арестованы по статьям «Побои» и «Хулиганство» за участие в нескольких драках в центре Москвы.
- 8 мая 2019 года суд приговорил братьев Кокориных к одному году и шести месяцам лишения свободы, Мамаева и Протасовицкого – к году и пяти месяцам.
- 4 июля все четверо были переведены в колонии.
- Контракт Кокорина с «Зенитом» истек 30 июня.