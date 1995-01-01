Команда Мамаева и Кокорина обыграла «Салют» в колонии. Мамаев отметился хет-триком

Мамаева в Ростов к Ереме, думаю востановит форму, все таки как никак после ухода Мамая у Краснодара беда в центре...а вот кокоша походу в Сочи уйдёт к братьям Зе болотным
Сегодня в исправительной колонии №4 города Алексеевка Белгородской области прошла товарищеская игра между командой заключенных и белгородским «Салютом».
«Золотой лев», за который выступали экс-нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев победила со счетом 4:2.
Мамаев записал на свой счет три гола, Кокорин забитыми мячами не отметился.
«Салют» выступает в первенстве ПФЛ. После четырех туров команда набрала шесть очков и занимает пятое место в турнирной таблице зоны Центр.
- В октябре 2018 года Кокорин, его младший брат Кирилл Кокорин, Мамаев и Александр Протасовицкий были арестованы по статьям «Побои» и «Хулиганство» за участие в нескольких драках в центре Москвы.
- 8 мая 2019 года суд приговорил братьев Кокориных к одному году и шести месяцам лишения свободы, Мамаева и Протасовицкого – к году и пяти месяцам.
- 4 июля все четверо были переведены в колонии.