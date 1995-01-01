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    Команда Мамаева и Кокорина обыграла «Салют» в колонии. Мамаев отметился хет-триком

    Сегодня в исправительной колонии №4 города Алексеевка Белгородской области прошла товарищеская игра между командой заключенных и белгородским «Салютом».

    «Золотой лев», за который выступали экс-нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев победила со счетом 4:2.

    Мамаев записал на свой счет три гола, Кокорин забитыми мячами не отметился.

    «Салют» выступает в первенстве ПФЛ. После четырех туров команда набрала шесть очков и занимает пятое место в турнирной таблице зоны Центр.

    • В октябре 2018 года Кокорин, его младший брат Кирилл Кокорин, Мамаев и Александр Протасовицкий были арестованы по статьям «Побои» и «Хулиганство» за участие в нескольких драках в центре Москвы.
    • 8 мая 2019 года суд приговорил братьев Кокориных к одному году и шести месяцам лишения свободы, Мамаева и Протасовицкого – к году и пяти месяцам.
    • 4 июля все четверо были переведены в колонии.

    Источник: Твиттер «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии11
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      Рейтинг: +1920

      InterMilLano1908 32 минуты назад

      Мамаева в Ростов к Ереме, думаю востановит форму, все таки как никак после ухода Мамая у Краснодара беда в центре...а вот кокоша походу в Сочи уйдёт к братьям Зе болотным

      0
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      Рейтинг: +2908

      polt 38 минут назад

      Мамаева в сборную!!!

      0
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      Рейтинг: +35

      Armani nn 1 час назад

      Блин,а на самом деле не знаю что и как там происходило,НО Мамаев походу в отличной форме раз хет трики профессиональной команде грузит,учитывая то что Кокора вообще просто отбегал.

      0
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      Рейтинг: +1112

      klim2m 1 час назад

      Давай Мамаев набирай обороты и в Ростов))) у Георгича точно перезагрузися )

      1
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      Рейтинг: +326

      SEREGA 64 1 час назад

      ХВАТИТ УЖЕ ПРО ЭТИХ УРОДОВ ПИСАТЬ

      0
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      Рейтинг: +1112

      klim2m > SEREGA 64 1 час назад

      А что ты парней хаишь ? на то она и молодость , что где то косячишь они за свое сидят, и что тепреь всю жизнь им это припоминать, сам то поди не праведник ? не суди и тебе будет спокойней в жизни, а то оно как бывает раз и бумеранг в обратку летит))

      1
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      Рейтинг: +329

      Mister_Tomsk > klim2m 59 минут назад

      да что ты ему объясняешь, он очередной высер мясной. Простите если что адекватные болелы Спартака.

      3
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      Рейтинг: +35

      Armani nn 1 час назад

      Это что ж за Салют такой из ПФЛ,что любителей обыграть не смогли?!

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      Рейтинг: +2553

      AtticusFinch > Armani nn 1 час назад

      Каких на фиг любителей!? Зэков!

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      Рейтинг: +546

      Владимирыч > Armani nn 1 час назад

      Белгородский))))

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      Рейтинг: +35

      Armani nn > AtticusFinch 1 час назад

      Ну а как мне их назвать?Ну они ж такие же люди,во дворе в футбол играли.Может ни так выразился,извиняюсь .Дворовоя команда,но с изюминкой)))

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