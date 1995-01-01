Команда Мамаева и Кокорина обыграла «Салют» в колонии. Мамаев отметился хет-триком

Сегодня в исправительной колонии №4 города Алексеевка Белгородской области прошла товарищеская игра между командой заключенных и белгородским «Салютом».

«Золотой лев», за который выступали экс-нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев победила со счетом 4:2.

Мамаев записал на свой счет три гола, Кокорин забитыми мячами не отметился.

«Салют» выступает в первенстве ПФЛ. После четырех туров команда набрала шесть очков и занимает пятое место в турнирной таблице зоны Центр.