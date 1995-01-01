«Шахтер» отдал Кайоде в аренду «Газиантепу». Ранее туда перешли Лодыгин и Теттех

«Газиантеп» на своем официальном сайте объявил о переходе нападающего «Шахтера» Оларенваю Кайоде.
Турецкий клуб арендовал 26-летнего нигерийца до лета 2020 года. Другие детали сделки не разглашаются.
- Кайоде выступает за «Шахтер» с марта 2018 года.
- За полтора сезона игрок провел 24 матча, забил четыре гола и сделал две результативные передачи.
- Его контракт с клубом рассчитан до июня 2023 года.
- Рыночная стоимость форварда – 2 миллиона евро.
- Ранее в «Газиантеп» перешли экс-вратарь «Зенита» Юрий Лодыгин и полузащитник «Динамо» Абдул Теттех.
- В июле сообщалось об интересе к Кайоде со стороны «Спартака».