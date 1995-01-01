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    «Шахтер» отдал Кайоде в аренду «Газиантепу». Ранее туда перешли Лодыгин и Теттех

    «Газиантеп» на своем официальном сайте объявил о переходе нападающего «Шахтера» Оларенваю Кайоде.

    Турецкий клуб арендовал 26-летнего нигерийца до лета 2020 года. Другие детали сделки не разглашаются.

    • Кайоде выступает за «Шахтер» с марта 2018 года.
    • За полтора сезона игрок провел 24 матча, забил четыре гола и сделал две результативные передачи.
    • Его контракт с клубом рассчитан до июня 2023 года.
    • Рыночная стоимость форварда – 2 миллиона евро.
    • Ранее в «Газиантеп» перешли экс-вратарь «Зенита» Юрий Лодыгин и полузащитник «Динамо» Абдул Теттех.
    • В июле сообщалось об интересе к Кайоде со стороны «Спартака».

    Источник: Официальный сайт «Газиантепа»

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