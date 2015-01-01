Рахимов – о новичках «Спартака»: «Шюррле может делать много нестандартных действий. Понсе в этом плане более предсказуемый»

Новичок "Ахмата" Глушаков может делать много нестандартных действий. Будьте бдительны ;-)
Главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов дал характеристику новичкам «Спартака». Команды встретятся друг с другом 11 августа в Грозном.
«Дисквалификация Эсекьеля Понсе – минус для «Спартака», конечно. Все-таки это игрок, который мог бы навязать определенную борьбу и выполнить хороший объем работы. Но Понсе — тот нападающий, под которого можно подстроиться.
Если мы говорим о том, что есть Андре Шюррле, который может делать много нестандартных действий, то в этом плане Понсе более предсказуемый. По нему у нас были определенные моменты, которые для себя мы уже подметили. Теперь нужно готовиться к тем игрокам, которые могут выйти на его позиции», – сказал Рахимов в преддверии матча.
- Чеченцы идут в таблице девятыми, москвичи – 11-ми.
- На этой неделе «Спартак» провел матч Лиги Европы против «Туна» (3:2).
- Последняя очная встреча «Ахмата» и «Спартака» завершилась победой москвичей.