Рахимов – о новичках «Спартака»: «Шюррле может делать много нестандартных действий. Понсе в этом плане более предсказуемый»

Главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов дал характеристику новичкам «Спартака». Команды встретятся друг с другом 11 августа в Грозном.

«Дисквалификация Эсекьеля Понсе – минус для «Спартака», конечно. Все-таки это игрок, который мог бы навязать определенную борьбу и выполнить хороший объем работы. Но Понсе — тот нападающий, под которого можно подстроиться.

Если мы говорим о том, что есть Андре Шюррле, который может делать много нестандартных действий, то в этом плане Понсе более предсказуемый. По нему у нас были определенные моменты, которые для себя мы уже подметили. Теперь нужно готовиться к тем игрокам, которые могут выйти на его позиции», – сказал Рахимов в преддверии матча.