Агенты форварда «Порту» Мареги предложили игрока «Наполи»

Нападающий «Порту» Мусса Марега летом может перейти в «Наполи». Агенты футболиста, зная о потребности неаполитанцев в усилении атакующей линии, предложили клиента руководству клуба.
Приоритетом для «Наполи» является подписание Эдина Джеко или Мауро Икарди, но приблизить сделки к завершению не удается. Марега стоит 30 миллионов евро.
- В прошлом сезоне малиец провел 47 матчей, забил 21 гол, сделал 11 результативных передач.
- Марега принял участие в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Краснодара» (1:0).
- Игрок привлекается в сборную Мали.