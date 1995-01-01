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    Агенты форварда «Порту» Мареги предложили игрока «Наполи»

    Нападающий «Порту» Мусса Марега летом может перейти в «Наполи». Агенты футболиста, зная о потребности неаполитанцев в усилении атакующей линии, предложили клиента руководству клуба.

    Приоритетом для «Наполи» является подписание Эдина Джеко или Мауро Икарди, но приблизить сделки к завершению не удается. Марега стоит 30 миллионов евро.

    • В прошлом сезоне малиец провел 47 матчей, забил 21 гол, сделал 11 результативных передач.
    • Марега принял участие в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Краснодара» (1:0).
    • Игрок привлекается в сборную Мали.

    Источник: Football Italia

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