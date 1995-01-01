Агенты форварда «Порту» Мареги предложили игрока «Наполи»

Нападающий «Порту» Мусса Марега летом может перейти в «Наполи». Агенты футболиста, зная о потребности неаполитанцев в усилении атакующей линии, предложили клиента руководству клуба.

Приоритетом для «Наполи» является подписание Эдина Джеко или Мауро Икарди, но приблизить сделки к завершению не удается. Марега стоит 30 миллионов евро.