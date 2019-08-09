Фабрегас в матче с «Лионом» получил желтую карточку, но после VAR арбитр поменял ее на красную

Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас получил красную карточку в первом тайме матча первого тура Лиги 1 против «Лиона». Испанца удалили на 30 минуте.

Главный судья сначала показал футболисту желтую карточку за контракт с Лео Дубуа, но после просмотра видео изменил цвет на красный. «Монако» пропустил голы и до, и после удаления Фабрегаса.