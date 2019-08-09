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    Фабрегас в матче с «Лионом» получил желтую карточку, но после VAR арбитр поменял ее на красную

    Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас получил красную карточку в первом тайме матча первого тура Лиги 1 против «Лиона». Испанца удалили на 30 минуте.

    Главный судья сначала показал футболисту желтую карточку за контракт с Лео Дубуа, но после просмотра видео изменил цвет на красный. «Монако» пропустил голы и до, и после удаления Фабрегаса.

    • Фабрегас пришел в «Монако» зимой из «Челси».
    • В прошлом сезоне Лиги 1 испанец провел 13 матчей, забил гол.
    • В минувшем сезоне «Монако» финишировал 17-м.

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.08.2019 23:12
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1225

      starche 41 минуту назад

      Поздравления Монако и, персонально Фабрегасу. Начало положено, так держать!

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