Журналист Егоров: «Игроки «Зенита» перешли в «Сочи» на те же зарплаты. Это очень высокие личные контракты»

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров поговорил о деталях трансферов игроков «Зенита» в «Сочи». Очередным таким футболистом может стать защитник Миха Мевля.

«Мне рассказали, что все эти футболисты переходят на те же условия, которые у них были в «Зените». А это очень высокие личные контракты. Кристиану Нобоа его, получается, продлили – оставался один год, а теперь два», – сказал Егоров.