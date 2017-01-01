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    Журналист Егоров: «Игроки «Зенита» перешли в «Сочи» на те же зарплаты. Это очень высокие личные контракты»

    Обозреватель «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров поговорил о деталях трансферов игроков «Зенита» в «Сочи». Очередным таким футболистом может стать защитник Миха Мевля.

    «Мне рассказали, что все эти футболисты переходят на те же условия, которые у них были в «Зените». А это очень высокие личные контракты. Кристиану Нобоа его, получается, продлили – оставался один год, а теперь два», – сказал Егоров.

    • На текущий момент летом из системы «Зенита» в «Сочи» перешли семь игроков.
    • За Дмитрия Полоза и Эльмира Набиуллина сочинцы заплатили по 3 миллиона евро.
    • «Сочи» идет в таблице в зоне прямого вылета.

    Источник: YouTube-канал «Спорт-Экспресс»

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