«Ростов» сегодня должен объявить о нескольких трансферах

Если действительно возьмут двух метрового нигерийца,то будет весело)
Обозреватель «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров анонсировал приход новых игроков в «Ростов». Команда в РПЛ идет четвертой.
«Сегодня «Ростов» объявит о нескольких молодых игроках. Следите за этим», – проинформировал журналист.
- Самое дорогое приобретение «Ростова» летом – вратарь Егор Бабурин (500 тысяч евро).
- Меньше всего южане заплатили за форварда Александра Долгова – 12 тысяч евро.
- Самое дорогая продажа «Ростова» летом – Резиуан Мирзов (4 миллиона евро).