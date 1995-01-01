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    «Ростов» сегодня должен объявить о нескольких трансферах

    Обозреватель «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров анонсировал приход новых игроков в «Ростов». Команда в РПЛ идет четвертой.

    «Сегодня «Ростов» объявит о нескольких молодых игроках. Следите за этим», – проинформировал журналист.

    • Самое дорогое приобретение «Ростова» летом – вратарь Егор Бабурин (500 тысяч евро).
    • Меньше всего южане заплатили за форварда Александра Долгова – 12 тысяч евро.
    • Самое дорогая продажа «Ростова» летом – Резиуан Мирзов (4 миллиона евро).

    Источник: YouTube-канал «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2749

      Yurok161 1 час назад

      Если действительно возьмут двух метрового нигерийца,то будет весело)

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