Филипп: «Кураньи оставил о себе добрую память в «Динамо». Постараюсь сделать то же самое»

Полузащитник «Динамо» Максимилиан Филипп прокомментировал свой переход в московский клуб.

Сегодня «Динамо» объявило о трансфере 25-летнего игрока из дортмундской «Боруссии». Сумма сделки составила 20 миллионов евро.

«Знаю, что за «Динамо» выступал Кевин Кураньи. Он провeл прекрасное время здесь, оставил о себе добрую память. Постараюсь сделать то же самое. Сравнивать нас в игровом плане не стоит. Кевин – чистый центральный нападающий, я же предпочитаю действовать чуть в оттяжке.

Я серьeзно размышлял перед тем, как дать согласие на переход в «Динамо». Особенным стал мой приезд в Москву, когда я получше познакомился с городом, с самим клубом. Это упростило моe решение перебраться в Россию.

Могу сказать, что для меня честь выступать за «Динамо». У бело-голубых славная история, но последние годы получились очень трудными. Сейчас у клуба поменялся менеджмент, появились новые цели. Всe это показалось мне интересным. Постараемся пробиться в еврокубки, где «Динамо» должно выступать каждый год», – сказал Филипп.