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    Филипп: «Кураньи оставил о себе добрую память в «Динамо». Постараюсь сделать то же самое»

    Полузащитник «Динамо» Максимилиан Филипп прокомментировал свой переход в московский клуб.

    Сегодня «Динамо» объявило о трансфере 25-летнего игрока из дортмундской «Боруссии». Сумма сделки составила 20 миллионов евро.

    «Знаю, что за «Динамо» выступал Кевин Кураньи. Он провeл прекрасное время здесь, оставил о себе добрую память. Постараюсь сделать то же самое. Сравнивать нас в игровом плане не стоит. Кевин – чистый центральный нападающий, я же предпочитаю действовать чуть в оттяжке.

    Я серьeзно размышлял перед тем, как дать согласие на переход в «Динамо». Особенным стал мой приезд в Москву, когда я получше познакомился с городом, с самим клубом. Это упростило моe решение перебраться в Россию.

    Могу сказать, что для меня честь выступать за «Динамо». У бело-голубых славная история, но последние годы получились очень трудными. Сейчас у клуба поменялся менеджмент, появились новые цели. Всe это показалось мне интересным. Постараемся пробиться в еврокубки, где «Динамо» должно выступать каждый год», – сказал Филипп.

    • Филипп подписал с «Динамо» четырехлетний контракт.
    • В сезоне-2018/19 нападающий провел за «Боруссию» 23 матча во всех турнирах, забил два гола и сделал три результативные передачи.

    Источник: Официальный сайт «Динамо»

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    Сегодня, 15:11
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1909

      кошмарик 16 минут назад

      если заиграет , то будет серьезным усилением..

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