Лукаку получил в «Интере» 9-й номер, который ранее принадлежал Икарди. Аргентинец пока не покинул клуб

Новичок «Интера» Ромелу Лукаку будет выступать под девятым номером.

Нападающий взял номер, который на протяжении нескольких лет принадлежал Мауро Икарди.

Аргентинский форвард пока остается игроком миланцев, но ранее сообщалось, что клуб намерен продать его этим летом.

Лукаку перешел в «Интер» из «Манчестер Юнайтед», заключив пятилетний контракт.

Сумма трансфера составила 65 миллионов евро плюс 12 миллионов в виде бонусов. Это рекорд для «Интера».