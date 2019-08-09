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    Лукаку получил в «Интере» 9-й номер, который ранее принадлежал Икарди. Аргентинец пока не покинул клуб

    Новичок «Интера» Ромелу Лукаку будет выступать под девятым номером.

    Нападающий взял номер, который на протяжении нескольких лет принадлежал Мауро Икарди.

    Аргентинский форвард пока остается игроком миланцев, но ранее сообщалось, что клуб намерен продать его этим летом.

    • Лукаку перешел в «Интер» из «Манчестер Юнайтед», заключив пятилетний контракт.
    • Сумма трансфера составила 65 миллионов евро плюс 12 миллионов в виде бонусов. Это рекорд для «Интера».

    Источник: Твиттер «Интера»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +512

      GSmall 1 час назад

      Некрасиво это на самом та деле.Икарди хоть и гнилой,но пользы Интеру принёс немало.Могли бы хоть подождать пока уйдет,а после отдать его номер другому

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      Рейтинг: +1676

      absent32 1 час назад

      тонкий намек для икарди)))

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      Рейтинг: +906

      Tsigan 1 час назад

      Мне кажется интер может навязать борьбу юве. И вообще вроде слава итальянского чемпионата возвращается и это здорово. Ещё бы Милан оклимался бы вообще было бы круто.

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