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    Луческу опроверг информацию о получении предложения от киевского «Динамо»

    Бывший главный тренер «Зенита» и «Шахтера» Мирча Луческу не возглавит киевское «Динамо». Об этом сам румынский специалист рассказал в интервью порталу Football.ua.

    «Нет, это неправда. Не знаю, кто это выдумал. Я полечу в Киев, потому что хочу посмотреть матч, но это только для себя. Потому что я уже давно не видел команду. Хочу посмотреть матч «Шахтера» с «Динамо», увидеть, какой сейчас уровень. Информация о предложении от «Динамо» – это неправда», – заявил Луческу.

    • Сейчас «Динамо» возглавляет Александр Хацкевич.
    • Луческу с 2004 по 2016 год тренировал «Шахтер».
    • В сезоне-2016/17 он работал с «Зенитом». Под его руководством команда финишировала на третьем месте в РПЛ.

    Источник: Football.ua

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