Луческу опроверг информацию о получении предложения от киевского «Динамо»

Бывший главный тренер «Зенита» и «Шахтера» Мирча Луческу не возглавит киевское «Динамо». Об этом сам румынский специалист рассказал в интервью порталу Football.ua.

«Нет, это неправда. Не знаю, кто это выдумал. Я полечу в Киев, потому что хочу посмотреть матч, но это только для себя. Потому что я уже давно не видел команду. Хочу посмотреть матч «Шахтера» с «Динамо», увидеть, какой сейчас уровень. Информация о предложении от «Динамо» – это неправда», – заявил Луческу.