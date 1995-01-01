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    El Chiringuito: «Реал» отдаст Кубо в аренду «Вальядолиду»

    Полузащитник «Реала» Такефуса Кубо в скором времени сменит команду, сообщает El Chiringuito.

    По информации источника, 18-летний японец продолжит карьеру в «Вальядолиде».

    Клуб, президентом которого является бывший форвард мадридцев Роналдо, возьмет хавбека в аренду до конца сезона-2019/20.

    • Кубо перешел в «Реал» этим летом из «Токио» за 2 миллиона евро.
    • Ранее игрок находился в системе «Барселоны».
    • Его контракт со столичным клубом рассчитан до лета 2023 года.

    Источник: El Chiringuito

    El Chiringuito de Jugones - программа о футболе, выходит на испанском телеканале Mega. Специализируется на новостях об испанских командах, в особенности о «Реале» и «Барселоне».

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