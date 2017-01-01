Зе Луиш: «Играть в Краснодаре всегда эмоционально. Приятно вернуться в Россию»

Нападающий «Порту» Зе Луиш подвел итог победе над «Краснодаром» (1:0) в первом матче 3-го раунда Лиги чемпионов.

28-летний игрок перешел в португальский клуб в июле из «Спартака» после четырех лет выступлений.

«Я играю за «Порту», и мне важно показывать профессиональный футбол. Играть в Краснодаре всегда было эмоционально. Очень счастлив, потому что мы победили. Россия очень важна для меня. Приятно сюда вернуться. Самое важное — это стараться, чтобы пройти дальше.

Штрафной? Конечно, был. К счастью, мы забили гол. В «Порту» чувствую себя очень хорошо, адаптация прошла отлично. Очень счастлив, что играю за этот клуб. Это очень большая команда. Счастлив, что я тут, но нужно работать дальше», – сказал кабовердианец.