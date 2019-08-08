Консейсау: «Выражаю «Краснодару» большое уважение. С ними будет трудно играть в Португалии»

Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау дал интервью после матча с «Краснодаром» в первом матче 3-го раунда Лиги чемпионов.

Португальский клуб одержал выездную победу благодаря голу Сержиу Оливейры со штрафного на 89-й минуте.

«Я был наказан. Разговаривал с игроками и не смог сразу прийти на пресс-конференцию. Не могу сказать ничего нового, сегодня была сложная игра.

У «Краснодара» очень хорошая команда, с опытными игроками. Они хорошо показали себя в Лиге Европы, у них много амбиций, это только начало пути. Мы провели хороший матч с коллективной точки зрения. Все переходы в обороне были хорошо исполнены нашими игроками, особенно в первом тайме.

У «Краснодара» был только один опасный удар в первом тайме, мы должны были создавать больше опасных ситуаций тогда и забить гол.

Нельзя не отметить, что «Краснодар» показал хорошую игру. Выражаю «Краснодару» большое уважение, но будет трудно играть с ними в Португалии.

У нас очень хороший состав, может бороться за высокий результат. Мы всегда совершенствуем качество игры, не буду сегодня выделять отдельных игроков, но коллективно мы провели очень хороший матч. Хочу поблагодарить президента «Краснодара» за такую фантастическую инфраструктуру. Команда с такими условиями должна всегда хорошо выступать в еврокубках.

Что касается ритуала команды после матча, это началось, когда я стал тренером. Независимо от результата, мы всегда становимся в круг. Всегда есть человек, который говорит речь. Либо тренер, либо игрок, который в этот момент хочет что-то сказать одноклубникам», – сказал Консейсау.