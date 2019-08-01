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    Асенсио успешно перенес операцию на крестообразных связках

    Полузащитник «Реала» Марко Асенсио успешно перенес операцию на левом колене, сообщает пресс-служба клуба.

    Вмешательство было выполнено в Мадриде в присутствии членов медицинского штаба «Реала». В ближайшее время 23-летний испанец покинет клинику и начнет восстановление. О сроках возвращения Асенсио не сообщается.

    Напомним, игрок получил травму крестообразных связок в июльском выставочном матче против «Арсенала» (2:2; 3:2 по пенальти).

    • В прошлом сезоне Асенсио забил шесть мячей и отдал девять ассистов в 44-х матчах всех турниров.
    • «В самые важные моменты жизни может случиться неудача, после чего вдруг все меняется. Трудно принять все происходящее в эти дни, но я получил для себя новый вызов в жизни. Я все еще верю, что это будет отличный сезон», – ранее написал он в твиттере.

    Источник: Официальный сайт «Реала»

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