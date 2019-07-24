Асенсио получил травму в матче с «Арсеналом». Предварительный диагноз – разрыв крестообразных связок

Полузащитник «Реала» Марко Асенсио получил повреждение во время матча Международного кубка чемпионов против «Арсенала».

Испанец после перерыва вышел на замену, забил гол, но на 66-й минуте после стыка с форвардом соперника Пьером-Эмерик Обамеянгом свалился на газон.

Футболиста унесли с поля на носилках. По информации Marca, предварительный диагноз – разрыв крестообразных связок.