Асенсио получил травму в матче с «Арсеналом». Предварительный диагноз – разрыв крестообразных связок

Думаю теперь у Марко шанцев больше не будет. Прошлый слабый сезон + пол года востановления + новый перспективные партнеры.
Полузащитник «Реала» Марко Асенсио получил повреждение во время матча Международного кубка чемпионов против «Арсенала».
Испанец после перерыва вышел на замену, забил гол, но на 66-й минуте после стыка с форвардом соперника Пьером-Эмерик Обамеянгом свалился на газон.
Футболиста унесли с поля на носилках. По информации Marca, предварительный диагноз – разрыв крестообразных связок.
- Матч завершился победой «Реала» (2:2, 3:2 – пен.).
- Один из мячей забил Гарет Бэйл.
- В прошлом сезоне 23-летний футболист провел за «Реал» 44 матча, забил шесть голов и сделал семь результативных передач.