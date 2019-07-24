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    Асенсио получил травму в матче с «Арсеналом». Предварительный диагноз – разрыв крестообразных связок

    Полузащитник «Реала» Марко Асенсио получил повреждение во время матча Международного кубка чемпионов против «Арсенала».

    Испанец после перерыва вышел на замену, забил гол, но на 66-й минуте после стыка с форвардом соперника Пьером-Эмерик Обамеянгом свалился на газон.

    Футболиста унесли с поля на носилках. По информации Marca, предварительный диагноз – разрыв крестообразных связок.

    • Матч завершился победой «Реала» (2:2, 3:2 – пен.).
    • Один из мячей забил Гарет Бэйл.
    • В прошлом сезоне 23-летний футболист провел за «Реал» 44 матча, забил шесть голов и сделал семь результативных передач.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +438

      OBOLEV 34 минуты назад

      Думаю теперь у Марко шанцев больше не будет. Прошлый слабый сезон + пол года востановления + новый перспективные партнеры.

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      Рейтинг: +3010

      dinar7777dinar 46 минут назад

      Беда. Теперь бэйл остаётся ?

      0
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      Рейтинг: +438

      OBOLEV > dinar7777dinar 33 минуты назад

      Мне кажется что больше шансов у Хамеса)

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