Друг форварда «Боруссии» Филиппа намекнул на его переход в «Динамо»

Тим де Робертис, один из близких друзей нападающего дортмундской «Боруссии» Максимилиана Филиппа, опубликовал видео с намеком на трансфер футболиста в московское «Динамо».

На видео, опубликованном в сториз, Филипп распаковывает подарок под звуки русской народной песни «Коробейники». В подписи на видео друг футболиста желает ему «хорошей поездки». Также в ролике указан инстаграм-аккаунт «Динамо».

Ранее Bild сообщал, что «Динамо» купит форварда «Боруссии» Филиппа за 20 миллионов евро.