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    Друг форварда «Боруссии» Филиппа намекнул на его переход в «Динамо»

    Тим де Робертис, один из близких друзей нападающего дортмундской «Боруссии» Максимилиана Филиппа, опубликовал видео с намеком на трансфер футболиста в московское «Динамо».

    На видео, опубликованном в сториз, Филипп распаковывает подарок под звуки русской народной песни «Коробейники». В подписи на видео друг футболиста желает ему «хорошей поездки». Также в ролике указан инстаграм-аккаунт «Динамо».

    Ранее Bild сообщал, что «Динамо» купит форварда «Боруссии» Филиппа за 20 миллионов евро.

    • В сезоне-2018/19 Филипп провел за «Боруссию» 23 матча, забил два гола и сделал три результативные передачи.
    • Действующий контракт футболиста рассчитан до июня 2022 года.

    Источник: инстаграм Тима де Робертиса

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    Сегодня, 17:11
    Комментарии2
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      Рейтинг: +501

      GSmall 43 минуты назад

      Можно сказать 100 % перешёл

      0
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      Рейтинг: +469

      FENIX-SL 51 минуту назад

      ну и конец его карьере
      и так не шибко яркой
      зато кэш

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