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    Daily Mail: Дибала требует от «Тоттенхэма» 17 миллионов в год. Его подруга настаивает на переезде в Лондон

    Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала согласен перейти в «Тоттенхэм», однако хочет получать больше, чем форвард «шпор» Гарри Кейн.

    Дибала желает зарабатывать в «Тоттенхэме» 300 тысяч фунтов в неделю (около 17 миллионов евро в год), сообщает Daily Mail. Аргентинец был бы рад поработать под руководством своего соотечественника Маурисио Покеттино.

    Отмечается, что девушка Дибалы, Ориана Сабатини, настаивает на переезде пары в Лондон и уговаривает футболиста принять предложение «Тоттенхэма».

    Ранее стало известно, что «Ювентус» готов продать Дибалу «Тоттенхэму» за 70 миллионов евро. Главный тренер «бьянконери» Маурицио Сарри освободил 25-летнего форварда от тренировок, чтобы тот решил вопрос со своим будущим. Известно об интересе к нему со стороны «ПСЖ».

    • В прошлом сезоне Дибала забил 10 голов и отдал пять ассистов в 42-х играх всех турниров.
    • Transfermarkt оценивает его в 85 миллионов евро. Контракт рассчитан до июня 2022-го года.

    Источник: Daily Mail

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    Сегодня, 13:29
    Комментарии3
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      Рейтинг: +48

      slayleks74 54 минуты назад

      Пусть в Юве лавку полирует - может запросы поменьше будут .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +835

      Жёлто-синий 1 час назад

      Мало думаю лямов 25 надо требовать, на 17 сложно будет прожить

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +669

      VVadic 1 час назад

      Вот почему не в Атлетико. Ясно!

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