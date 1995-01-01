Daily Mail: Дибала требует от «Тоттенхэма» 17 миллионов в год. Его подруга настаивает на переезде в Лондон

Пусть в Юве лавку полирует - может запросы поменьше будут .
Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала согласен перейти в «Тоттенхэм», однако хочет получать больше, чем форвард «шпор» Гарри Кейн.
Дибала желает зарабатывать в «Тоттенхэме» 300 тысяч фунтов в неделю (около 17 миллионов евро в год), сообщает Daily Mail. Аргентинец был бы рад поработать под руководством своего соотечественника Маурисио Покеттино.
Отмечается, что девушка Дибалы, Ориана Сабатини, настаивает на переезде пары в Лондон и уговаривает футболиста принять предложение «Тоттенхэма».
Ранее стало известно, что «Ювентус» готов продать Дибалу «Тоттенхэму» за 70 миллионов евро. Главный тренер «бьянконери» Маурицио Сарри освободил 25-летнего форварда от тренировок, чтобы тот решил вопрос со своим будущим. Известно об интересе к нему со стороны «ПСЖ».
- В прошлом сезоне Дибала забил 10 голов и отдал пять ассистов в 42-х играх всех турниров.
- Transfermarkt оценивает его в 85 миллионов евро. Контракт рассчитан до июня 2022-го года.