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    Уремович – о Шаронове: «Я многое почерпнул от него. Все, что он делает, получается хорошо»

    Защитник «Рубина» Филип Уремович рассказал о работе с новым главным тренером клуба Романом Шароновым.

    «Когда Шаронов начал произносить мотивационные речи, мне стало интересно их слушать. Он первый тренер, который общается подобным образом, в Хорватии я с такими не работал. Конечно, это мотивирует команду и воодушевляет игроков, особенно молодых. У Шаронова есть способность найти лучшие слова, это тренер, который отличается манерой говорить с игроками. Раньше у «Рубина» не было такого типа наставника. Подобные речи новы и интересны.

    Для меня, как для центрального защитника, важно, что Шаронов играл на моей позиции. На тренировках мы анализируем прошедший матч. Для всех, особенно для защитников, у Шаронова есть слова, чего он хочет от нас. Он часто помогает советами, потому что много знает об игре на позиции центрального защитника. Я многое почерпнул от Шаронова. Все, что он делает, получается хорошо.

    Знаю, что Шаронов любит рок-музыку, металл. Возможно, кто-то в команде после работы с ним начал слушать такое. Здорово, что он нетипичный тренер и имеет такие особенности, как любовь к року. Я, правда, слушаю все жанры. В том числе люблю рок, но не очень сильно. Что касается человека, ставящего музыку в раздевалке, у нас много таких парней. Но Шаронов не среди них», – поделился футболист.

    • Уремович выступает за «Рубин» с прошлого лета.
    • Шаронов играл за казанский клуб с 1999-го по 2004-й и с 2008-го по 2014 год.
    • Сезон-2018/19 команда завершила на 11-м месте в турнирной таблице РПЛ.

    Источник: «Чемпионат»

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