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    Уткин – о возможном трансфере Филиппа в «Динамо»: «Едет не Максимилиан, а Максимиллион»

    Василий Уткин прокомментировал потенциальный переход полузащитника нападающего «Боруссии» Д Максимилиана Филиппа в «Динамо».

    «Мда. Бедное «Динамо». За 20 миллионов евро. Нападающего, о котором никто ничего не знает. Фамилия у него как имя, а имя как фамилия. Который за сезон не наиграл минут на рабочий день грузчика. Это ведь анекдот.

    Ну да, есть вероятность, какая-то всегда есть, что в нем, в Филиппе Максимилиане, все это время кто-то чего-то не рассмотрел. Случаи описаны – Иван-дурак, Емеля. Есть и другие вероятности. Бывает, например, поздняя зрелость. Когда человек не сразу проявляет свои таланты. Случаи описаны: Илья Муромец. Нам ли не знать, ведь и Емеля, и Илья, и Ваня, они ведь наши соотечественники.

    Ноунеймы, неожиданные находки, имена, которые на самом деле фамилии – все это бывает, на то и спортивная директура. Но когда это профессия, то это за маленькие деньги. За деньги большие весь такой набор – тоже профессионализм. Только профессия другая.

    Ждите! Едет Максимилиан Филипп. Или Филипп Максимилиан. Или Илья Емельян.
    Максимиллион», – поделился мнением Уткин.

    • Впервые об интересе «Динамо» к игроку сообщил немецкий офис Sky Sports. Агент игрока интерес опроверг.
    • В сезоне-2018/19 Филипп провел за «Боруссию» 23 матча, забил два гола и сделал три результативные передачи.
    • Действующий контракт футболиста рассчитан до июня 2022 года.

    Источник: Телеграм-канал Василия Уткина

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    Сегодня, 10:47
    Комментарии1
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      Рейтинг: +808

      Борат 6 минут назад

      ДАВАЙ ВАСЯ, ЗАТРОЛЛИ ЭТИХ СО ДНА ОКЕАНА !

      ГЫ-ГЫ

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