Уткин – о возможном трансфере Филиппа в «Динамо»: «Едет не Максимилиан, а Максимиллион»

Василий Уткин прокомментировал потенциальный переход полузащитника нападающего «Боруссии» Д Максимилиана Филиппа в «Динамо».

«Мда. Бедное «Динамо». За 20 миллионов евро. Нападающего, о котором никто ничего не знает. Фамилия у него как имя, а имя как фамилия. Который за сезон не наиграл минут на рабочий день грузчика. Это ведь анекдот.

Ну да, есть вероятность, какая-то всегда есть, что в нем, в Филиппе Максимилиане, все это время кто-то чего-то не рассмотрел. Случаи описаны – Иван-дурак, Емеля. Есть и другие вероятности. Бывает, например, поздняя зрелость. Когда человек не сразу проявляет свои таланты. Случаи описаны: Илья Муромец. Нам ли не знать, ведь и Емеля, и Илья, и Ваня, они ведь наши соотечественники.

Ноунеймы, неожиданные находки, имена, которые на самом деле фамилии – все это бывает, на то и спортивная директура. Но когда это профессия, то это за маленькие деньги. За деньги большие весь такой набор – тоже профессионализм. Только профессия другая.

Ждите! Едет Максимилиан Филипп. Или Филипп Максимилиан. Или Илья Емельян.

Максимиллион», – поделился мнением Уткин.