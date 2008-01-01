Шаронов: «Семак – самый крутой из чемпионского состава «Рубина». На все времена»

Тренер «Рубина» Роман Шаронов вспомнил время побед казанцев в чемпионате России. Команда выигрывала турнир в 2008 и 2009 годах.
– Кто самый крутой из чемпионского «Рубина»? Прямо на все времена?
– Сергей Семак.
– Как часто вы общаетесь?
– Сейчас уже пореже.
– Ты знаешь, что вас сравнивают уже сейчас? Вы оба молодые, играли в «Рубине», оба на стиле. Ты же ездил к нему на стажировку в «Уфу», да?
– Да, у меня было в ВШТ задание. Мы должны были пройти стажировку, и я поехал к нему.
– Что ты вынес из общения с ним как тренер?
– Я всегда учусь от всех. Я уже знал его как личность, мне просто было интересно посмотреть, как он ведет себя с игроками, и что-то я для себя почерпнул.
– Но он крутой?
– Конечно, есть харизма определенная. Но у каждого тренера есть свое лицо.
- Семак был капитаном «Рубина» в победном 2008 году.
- Сейчас Семак-тренер лидирует с «Зенитом» в РПЛ.
- Де-факто главный тренер «Рубина» Шаронов идет с командой в таблице четвертым.