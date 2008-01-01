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    Шаронов: «Семак – самый крутой из чемпионского состава «Рубина». На все времена»

    Тренер «Рубина» Роман Шаронов вспомнил время побед казанцев в чемпионате России. Команда выигрывала турнир в 2008 и 2009 годах.

    – Кто самый крутой из чемпионского «Рубина»? Прямо на все времена?

    – Сергей Семак.

    – Как часто вы общаетесь?

    – Сейчас уже пореже.

    – Ты знаешь, что вас сравнивают уже сейчас? Вы оба молодые, играли в «Рубине», оба на стиле. Ты же ездил к нему на стажировку в «Уфу», да?

    – Да, у меня было в ВШТ задание. Мы должны были пройти стажировку, и я поехал к нему.

    – Что ты вынес из общения с ним как тренер?

    – Я всегда учусь от всех. Я уже знал его как личность, мне просто было интересно посмотреть, как он ведет себя с игроками, и что-то я для себя почерпнул.

    – Но он крутой?

    – Конечно, есть харизма определенная. Но у каждого тренера есть свое лицо.

    • Семак был капитаном «Рубина» в победном 2008 году.
    • Сейчас Семак-тренер лидирует с «Зенитом» в РПЛ.
    • Де-факто главный тренер «Рубина» Шаронов идет с командой в таблице четвертым.

    Источник: YouTube-канал «КраСава»

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