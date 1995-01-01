«Виноват, прошу прощения у Росгвардии». Фанат, участвовавший в столкновении с ОМОНом в Петербурге, публично извинился

В перерыве матча четвертого тура РПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром» (1:1) случилось столкновение ОМОНа и болельщиков. Один из участников инцидента публично и на видеокамеру извинился перед сотрудниками Росгвардии за нанесенный ущерб.

«3-го числа на стадионе «Газпром Арена» ударил сотрудника полиции. Полностью в содеянном раскаиваюсь. Виноват, прошу прощения непосредственно у сотрудника Росгвардии, а также у других сотрудников, кому я мог причинить моральный и физический ущерб», – сказал один из фанатов в размещенном в телеграм-канале «Mash на Мойке» видео.

Как информирует источник, извинения Росгвардии принесли и другие болельщики.