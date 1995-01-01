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    «Виноват, прошу прощения у Росгвардии». Фанат, участвовавший в столкновении с ОМОНом в Петербурге, публично извинился

    В перерыве матча четвертого тура РПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром» (1:1) случилось столкновение ОМОНа и болельщиков. Один из участников инцидента публично и на видеокамеру извинился перед сотрудниками Росгвардии за нанесенный ущерб.

    «3-го числа на стадионе «Газпром Арена» ударил сотрудника полиции. Полностью в содеянном раскаиваюсь. Виноват, прошу прощения непосредственно у сотрудника Росгвардии, а также у других сотрудников, кому я мог причинить моральный и физический ущерб», – сказал один из фанатов в размещенном в телеграм-канале «Mash на Мойке» видео.

    Как информирует источник, извинения Росгвардии принесли и другие болельщики.

    Источник: Телеграм-канал «Mash на Мойке»

    Петербургский филиал издания Mash.

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    Сегодня, 19:42
    Комментарии2
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      Рейтинг: +8278

      DeStar 27 минут назад

      Ну наказание это вряд ли уменьшит

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      Рейтинг: +727

      Genz 46 минут назад

      Извините, гвардеец, тебе, калоша, чуть мозг поправил, сдвинул с мертвой точки. Больше не будет, другую голову поищет

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