Мещеряков: «Комличенко перейдет в «Локомотив»? Пока запросы всех сторон находятся вне разумных пределов»

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал информацию о скором переходе в клуб нападающего «Млады Болеслав» Николая Комличенко.
Сегодня «Чемпионат» сообщил, что стороны достигли договоренности и трансфер 24-летнего игрока в московский клуб будет оформлен до конца текущей недели.
«Понятно стремление выдать желаемое за действительное. Пока запросы всех сторон находятся вне разумных пределов», – сказал Мещеряков.
- Комличенко – воспитанник «Краснодара».
- В сезоне-2018/19 футболист стал лучшим бомбардиром чемпионата Чехии, забив 32 гола в 29-ти матчах.
- Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 3,5 миллиона евро.