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    Мещеряков: «Комличенко перейдет в «Локомотив»? Пока запросы всех сторон находятся вне разумных пределов»

    Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал информацию о скором переходе в клуб нападающего «Млады Болеслав» Николая Комличенко.

    Сегодня «Чемпионат» сообщил, что стороны достигли договоренности и трансфер 24-летнего игрока в московский клуб будет оформлен до конца текущей недели.

    «Понятно стремление выдать желаемое за действительное. Пока запросы всех сторон находятся вне разумных пределов», – сказал Мещеряков.

    • Комличенко – воспитанник «Краснодара».
    • В сезоне-2018/19 футболист стал лучшим бомбардиром чемпионата Чехии, забив 32 гола в 29-ти матчах.
    • Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 3,5 миллиона евро.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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