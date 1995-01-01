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    Егоров: «Момент с Жиго и Грулевым – это пенальти. Нарушение Понсе – красная карточка»

    Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал некоторые эпизоды матча четвертого тура РПЛ «Спартак»«Динамо» (0:0). Он оценил работу главного арбитра встречи Владислава Безбородова.

    «Эпизод с Жиго? Вообще, хочу сказать, что этот матч очень хорошо провeл Безбородов. Со спины он не увидел этого захвата. Да, это одиннадцатиметровый.

    По поводу Понсе – это та ситуация, где точно должна быть красная карточка. Хотел он или не хотел – это не дело арбитров. По факту это красная карточка, и арбитр еe дал», – сказал Егоров.

    • На 34-й минуте матча нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе после подачи с фланга прямой ногой врезался в голкипера «Динамо» Антона Шунина, за что был удален.
    • За восемь минут до конца игры спартаковский защитник Самуэль Жиго в своей штрафной двумя руками схватил полузащитника Вячеслава Грулева, помешав ему нанести удар. Безбородов на эпизод не отреагировал.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 15:56
    Комментарии16
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      Рейтинг: +9199

      vladimir-7 5 минут назад

      Так много ошибаются судьи, а наказаний им нет, как нет наказаний
      игроков, которые нарушили. Это говорит о том, что это было специально предусмотрено и судьями задание выполнено. Когда закончится судейский
      беспредел, то судья не видел, то не захотел VAR посмотреть, а для чего
      тогда боковые судьи и VAR (помощник арбитру)?

      0
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      Рейтинг: +726

      Genz 22 минуты назад

      Кто кого захватывал? Кому пенальти?

      0
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      Рейтинг: +251

      Chingis17rus > Genz 19 минут назад

      В ворота спартака

      0
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      Рейтинг: +3587

      alp 26 минут назад

      Спартак третий тур подряд добывает очки нечестно...

      2
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      Рейтинг: +3836

      Спартач80 > alp 7 минут назад

      Что скажете про косяки судеек в матчах с Оренбургом и Краснодаром?...Или в своём глазу бревна не видно?.

      0
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      Рейтинг: +5373

      батог > Спартач80 5 минут назад

      ЦСКА - Локо, Зенит - Оренбург, Зенит - Краснодар .....

      0
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      Рейтинг: +796

      Борат 28 минут назад

      это просто мрак.
      в трёх турах из 4-х результативные ошибки в пользу спартака...
      игра с сочи - это ничья 0-0
      с ростовом - поражение
      с динамо - поражение

      так что в активе спартака должно быть всего 1 очко.

      стыдно за спартак!!!

      3
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      Рейтинг: +726

      Genz > Борат 20 минут назад

      Не одно, а ноль. В матче с Сочи ещё пеналь должна судейка ставить Спартаку за́ продолжительный мат

      2
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      Рейтинг: +5373

      батог > Genz 4 минуты назад

      за два.

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      Рейтинг: +579

      ZAITZEFF2011 33 минуты назад

      Когда Егоров уже понесет наказание за такое судейство в нашем чемпионате? Сколько уже разговоров ведется а меры не предпринимаются вообще.

      0
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      Рейтинг: -1682

      Ашет Арбузян 35 минут назад

      Жиго руки надо связывать? Не первый раз уже в этом сезоне руки свои раскидывает. То лица закрывает, то обнимает

      0
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      Рейтинг: +1663

      absent32 41 минуту назад

      Жиго опять отскочил)))

      2
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    • ...
      Рейтинг: +79

      СвинкаСправедливости 53 минуты назад

      Рассмотри ещё моменты с Каборе, Шуничем и Шиманьски. Может, хоть тогда судейство перестанет быть "очень хорошим".

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      Рейтинг: +3415

      nik55 56 минут назад

      только сегодня дошло-------ты тугодум

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      Рейтинг: +138

      Stalingrad 2010 1 час назад

      Хорошо провёл!!! :) Вам там всем хорошо.

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