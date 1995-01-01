Егоров: «Момент с Жиго и Грулевым – это пенальти. Нарушение Понсе – красная карточка»

Так много ошибаются судьи, а наказаний им нет, как нет наказаний
игроков, которые нарушили. Это говорит о том, что это было специально предусмотрено и судьями задание выполнено. Когда закончится судейский
беспредел, то судья не видел, то не захотел VAR посмотреть, а для чего
тогда боковые судьи и VAR (помощник арбитру)?
Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал некоторые эпизоды матча четвертого тура РПЛ «Спартак» – «Динамо» (0:0). Он оценил работу главного арбитра встречи Владислава Безбородова.
«Эпизод с Жиго? Вообще, хочу сказать, что этот матч очень хорошо провeл Безбородов. Со спины он не увидел этого захвата. Да, это одиннадцатиметровый.
По поводу Понсе – это та ситуация, где точно должна быть красная карточка. Хотел он или не хотел – это не дело арбитров. По факту это красная карточка, и арбитр еe дал», – сказал Егоров.
- На 34-й минуте матча нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе после подачи с фланга прямой ногой врезался в голкипера «Динамо» Антона Шунина, за что был удален.
- За восемь минут до конца игры спартаковский защитник Самуэль Жиго в своей штрафной двумя руками схватил полузащитника Вячеслава Грулева, помешав ему нанести удар. Безбородов на эпизод не отреагировал.