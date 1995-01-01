Егоров: «Момент с Жиго и Грулевым – это пенальти. Нарушение Понсе – красная карточка»

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал некоторые эпизоды матча четвертого тура РПЛ «Спартак» – «Динамо» (0:0). Он оценил работу главного арбитра встречи Владислава Безбородова.

«Эпизод с Жиго? Вообще, хочу сказать, что этот матч очень хорошо провeл Безбородов. Со спины он не увидел этого захвата. Да, это одиннадцатиметровый.

По поводу Понсе – это та ситуация, где точно должна быть красная карточка. Хотел он или не хотел – это не дело арбитров. По факту это красная карточка, и арбитр еe дал», – сказал Егоров.