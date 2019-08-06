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    La Gazzetta dello Sport: Роналду одобрил трансфер Икарди в «Ювентус»

    Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду не против перехода в туринский клуб форварда «Интера» Мауро Икарди.

    Роналду видит в аргентинце идеального партнера, который будет создавать для него свободные зоны в атаке, пишет La Gazzetta dello Sport. В связи с этим «Юве» планирует ускорить переговоры по Икарди после закрытия трансферного окна в Англии. Журналисты не исключают, что обмен форварда «бьянконери» Пауло Дибалы на нападающего «МЮ» Ромелу Лукаку еще может произойти.

    • Ранее сообщалось, что «Ювентус» может обменять Дибалу на Икарди.
    • «МЮ» хотел подписать Дибалу, однако тот, по сообщениям СМИ, не собирается переезжать на «Олд Траффорд».

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    06.08.2019 11:28
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +3508

      InterMilLano1908 6 августа 2019, 14:01

      Ну такой бред написали, Икарди чистый завершитель атак,но уж не как не будет открывать какие то там свободные зоны для Рона,такую балду пишут...

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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball > InterMilLano1908 7 августа 2019, 10:02

      Лукаку тоже не 10-ка. Так что есть шанс.

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      Рейтинг: +500

      Juve1897 6 августа 2019, 12:55

      Бред пишут, если бы Роналду имел влияние на трансферы как тут об этом преподносят, то ни за что бы Кансело из Юве не отпустили бы.

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      Рейтинг: +264

      ibragim_ibragimov_99 6 августа 2019, 12:12

      Самое главное что Роналду одобрил. И зачем только Юве назначил Сарри на пост главного тренера.

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      Рейтинг: +2736

      BlackMurder 6 августа 2019, 11:58

      Больше всего поражает роналду одобрил, я канешь не спорю, что мнение коллектива играет роль, но через чур уж, то месси решает кому играть в сборной кому нет

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