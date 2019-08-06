La Gazzetta dello Sport: Роналду одобрил трансфер Икарди в «Ювентус»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду не против перехода в туринский клуб форварда «Интера» Мауро Икарди.

Роналду видит в аргентинце идеального партнера, который будет создавать для него свободные зоны в атаке, пишет La Gazzetta dello Sport. В связи с этим «Юве» планирует ускорить переговоры по Икарди после закрытия трансферного окна в Англии. Журналисты не исключают, что обмен форварда «бьянконери» Пауло Дибалы на нападающего «МЮ» Ромелу Лукаку еще может произойти.