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    Дик Адвокат: «Рано говорить о том, что Тиль – звезда»

    Бывший тренер «АЗ Алкмаара» и сборной России Дик Адвокат поделился мнением о новичке «Спартака» Гусе Тиле.

    «Очень скоро он может стать звездой. Разносторонний и умный футболист, что редкость в наше время, когда больше идет ставка на быстрый, силовой футбол. Но пока что Тилю не так много лет, у него все впереди.

    Для своего возраста Тиль сделал достаточно – закрепился в основном составе, надел капитанскую повязку, забил в прошлом сезоне немало мячей. Но это еще не потолок, рано говорить о том, что этот футболист – звезда», – сказал Адвокат.

    • Сумма трансфера голландца в московский клуб составила 18 миллионов евро.
    • Тиль – воспитанник «АЗ Алкмаара».
    • За основную команду 21-летний футболист дебютировал в августе 2016 года.
    • В его активе 96 матчей, 28 голов и 12 результативных передач.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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