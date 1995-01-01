Дик Адвокат: «Рано говорить о том, что Тиль – звезда»

Бывший тренер «АЗ Алкмаара» и сборной России Дик Адвокат поделился мнением о новичке «Спартака» Гусе Тиле.

«Очень скоро он может стать звездой. Разносторонний и умный футболист, что редкость в наше время, когда больше идет ставка на быстрый, силовой футбол. Но пока что Тилю не так много лет, у него все впереди.

Для своего возраста Тиль сделал достаточно – закрепился в основном составе, надел капитанскую повязку, забил в прошлом сезоне немало мячей. Но это еще не потолок, рано говорить о том, что этот футболист – звезда», – сказал Адвокат.