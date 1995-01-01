Дик Адвокат: «Рано говорить о том, что Тиль – звезда»

Бывший тренер «АЗ Алкмаара» и сборной России Дик Адвокат поделился мнением о новичке «Спартака» Гусе Тиле.
«Очень скоро он может стать звездой. Разносторонний и умный футболист, что редкость в наше время, когда больше идет ставка на быстрый, силовой футбол. Но пока что Тилю не так много лет, у него все впереди.
Для своего возраста Тиль сделал достаточно – закрепился в основном составе, надел капитанскую повязку, забил в прошлом сезоне немало мячей. Но это еще не потолок, рано говорить о том, что этот футболист – звезда», – сказал Адвокат.
- Сумма трансфера голландца в московский клуб составила 18 миллионов евро.
- Тиль – воспитанник «АЗ Алкмаара».
- За основную команду 21-летний футболист дебютировал в августе 2016 года.
- В его активе 96 матчей, 28 голов и 12 результативных передач.