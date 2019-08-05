AS: «Бавария» готова арендовать Бэйла перед закрытием трансферного окна

Вингер «Реала» Гарет Бэйл может перейти в «Баварию», сообщает AS.
По информации источника, мюнхенский клуб всерьез рассматривает вариант с арендой валлийца прямо перед закрытием трансферного окна.
В осуществлении трансфера может помочь компания Adidas, которая сотрудничает и с «Баварией», и с Бэйлом.
Ранее 30-летний футболист был близок к уходу в «Цзянсу Сунин», но «Реал» не устроил размер предложения из Китая.
- Бэйл перешел в «Реал» из «Тоттенхэма» в 2013 году за 101 миллион евро.
- Всего игрок провел за мадридскую команду 231 матч, забил 102 гола и сделал 65 результативных передач.
- Его контракт с клубом рассчитан до июня 2022 года.
- Трансферное окно в Европе закрывается 2 сентября.