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    AS: «Бавария» готова арендовать Бэйла перед закрытием трансферного окна

    Вингер «Реала» Гарет Бэйл может перейти в «Баварию», сообщает AS.

    По информации источника, мюнхенский клуб всерьез рассматривает вариант с арендой валлийца прямо перед закрытием трансферного окна.

    В осуществлении трансфера может помочь компания Adidas, которая сотрудничает и с «Баварией», и с Бэйлом.

    Ранее 30-летний футболист был близок к уходу в «Цзянсу Сунин», но «Реал» не устроил размер предложения из Китая.

    • Бэйл перешел в «Реал» из «Тоттенхэма» в 2013 году за 101 миллион евро.
    • Всего игрок провел за мадридскую команду 231 матч, забил 102 гола и сделал 65 результативных передач.
    • Его контракт с клубом рассчитан до июня 2022 года.
    • Трансферное окно в Европе закрывается 2 сентября.

    Источник: AS

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