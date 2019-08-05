AS: «Бавария» готова арендовать Бэйла перед закрытием трансферного окна

Вингер «Реала» Гарет Бэйл может перейти в «Баварию», сообщает AS.

По информации источника, мюнхенский клуб всерьез рассматривает вариант с арендой валлийца прямо перед закрытием трансферного окна.

В осуществлении трансфера может помочь компания Adidas, которая сотрудничает и с «Баварией», и с Бэйлом.

Ранее 30-летний футболист был близок к уходу в «Цзянсу Сунин», но «Реал» не устроил размер предложения из Китая.