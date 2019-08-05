Глушаков: «Рад вернуться на поле! Впереди много футбола!»

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков поделился впечатлениями от своего дебюта в составе грозненской команды.

32-летний футболист вышел на замену в матче 4-го тура РПЛ против «Оренбурга».

Хавбек пропустил три поединка из-за микронадрыва мышцы, полученного на сборах.

Этим летом Глушаков перешел в «Ахмат» из «Спартака» на правах свободного агента.

Стороны заключили контракт по схеме «1+1».

«Рад вернуться на поле! Травмы позади, впереди – много футбола! Поздравляю всех болельщиков «Ахмата» с победой! Большое спасибо всем за поддержку, ребята провели непростой матч. Рад, что нам удалось взять 3 очка. Но задача – побеждать в каждой игре!» – написал Глушаков в инстаграме.