Медведев: «В переговорах по трансферу Нобоа в «Сочи» достигнут прогресс»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал, как проходят переговоры с «Сочи» по переходу полузащитника Кристиана Нобоа.

«Переговоры продолжаются, прогресс достигнут. Надеемся, что этот прогресс приведет к взаимовыгодному для «Сочи» и Нобоа результату, и он продолжит выступать в российской Премьер-лиге», – сказал Медведев.

В середине июля комментатор «Матч ТВ» Константин Генич сообщал, что о трансфере Нобоа в «Сочи» питерцы «должны объявить сегодня-завтра».