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    Медведев: «В переговорах по трансферу Нобоа в «Сочи» достигнут прогресс»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал, как проходят переговоры с «Сочи» по переходу полузащитника Кристиана Нобоа.

    «Переговоры продолжаются, прогресс достигнут. Надеемся, что этот прогресс приведет к взаимовыгодному для «Сочи» и Нобоа результату, и он продолжит выступать в российской Премьер-лиге», – сказал Медведев.

    В середине июля комментатор «Матч ТВ» Константин Генич сообщал, что о трансфере Нобоа в «Сочи» питерцы «должны объявить сегодня-завтра».

    • Контракт Нобоа с «Зенитом» действует до лета 2020 года.
    • В сезоне-2018/19 в активе 34-летнего футболиста 12 матчей, один гол и один ассист.
    • Большую часть прошлого сезона эквадорец пропустил из-за травмы крестообразных связок колена. В новом сезоне Нобоа на поле еще не появлялся.

    Источник: ТАСС

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