Медведев: «В переговорах по трансферу Нобоа в «Сочи» достигнут прогресс»

Надо Бердыева в Сочи.
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал, как проходят переговоры с «Сочи» по переходу полузащитника Кристиана Нобоа.
«Переговоры продолжаются, прогресс достигнут. Надеемся, что этот прогресс приведет к взаимовыгодному для «Сочи» и Нобоа результату, и он продолжит выступать в российской Премьер-лиге», – сказал Медведев.
В середине июля комментатор «Матч ТВ» Константин Генич сообщал, что о трансфере Нобоа в «Сочи» питерцы «должны объявить сегодня-завтра».
- Контракт Нобоа с «Зенитом» действует до лета 2020 года.
- В сезоне-2018/19 в активе 34-летнего футболиста 12 матчей, один гол и один ассист.
- Большую часть прошлого сезона эквадорец пропустил из-за травмы крестообразных связок колена. В новом сезоне Нобоа на поле еще не появлялся.