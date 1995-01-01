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    Генич: «Сегодня-завтра объявят о трансфере Нобоа в «Сочи»

    Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич рассказал, что полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа продолжит карьеру в другом клубе. Таковым будет дебютант РПЛ «Сочи».

    О трансфере должны объявить сегодня-завтра. Контракт Нобоа с «Зенитом» действует до лета 2020 года.

    • Большую часть прошлого сезона эквадорец пропустил из-за травмы крестообразных связок колена.
    • В активе 34-летнего футболиста 12 матчей, один гол и один ассист.
    • Нобоа выступает в России с 2007 года (кроме 2015 года, когда эквадорец играл за ПАОК).

    Источник: «Матч ТВ»

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