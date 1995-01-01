Генич: «Сегодня-завтра объявят о трансфере Нобоа в «Сочи»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич рассказал, что полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа продолжит карьеру в другом клубе. Таковым будет дебютант РПЛ «Сочи».

О трансфере должны объявить сегодня-завтра. Контракт Нобоа с «Зенитом» действует до лета 2020 года.