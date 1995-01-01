The Sun: Анчелотти возглавит «Интер Майами»

Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти перейдет на работу в «Интер» Майами, совладельцем которого является Дэвид Бекхэм.

Анчелотти и Бекхэм общаются довольно тесно, и англичанин хочет видеть на посту главного тренера команды опытного специалиста, которому он может доверять, пишет The Sun.

Совладелец «Интера» Хорхе Мас ранее намекнул, что тренировать команду будет 59-летний Анчелотти. «Это тот, кого вы знаете, он тренировал на самом высоком уровне и играл на самом высоком уровне», – сказал он.