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    The Sun: Анчелотти возглавит «Интер Майами»

    Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти перейдет на работу в «Интер» Майами, совладельцем которого является Дэвид Бекхэм.

    Анчелотти и Бекхэм общаются довольно тесно, и англичанин хочет видеть на посту главного тренера команды опытного специалиста, которому он может доверять, пишет The Sun.

    Совладелец «Интера» Хорхе Мас ранее намекнул, что тренировать команду будет 59-летний Анчелотти. «Это тот, кого вы знаете, он тренировал на самом высоком уровне и играл на самом высоком уровне», – сказал он.

    • «Интер» Майами начнет выступать в МЛС со следующего сезона, старт которого запланирован на март 2020 года.
    • Контракт Анчелотти с «Наполи» действителен до 2021 года.

    Источник: The Sun

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    Сегодня, 16:54
    Комментарии1
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      Рейтинг: +8245

      DeStar 12 минут назад

      чет как-то так себе продолжение для анчи

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