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    Sport24: Круговой перейдет в «Зенит», но останется в «Уфе» на правах аренды

    По информации Sport24, «Уфа» и «Зенит» договорились о переходе защитника Данила Кругового в питерский клуб.

    Круговой и «Зенит» сейчас обсуждают условия личного контракта. Согласно договоренностям, 21-летний защитник останется в «Уфе» на правах аренды до зимы.

    Ранее сообщалось, что клубы согласовали трансфер Кругового, но, по информации журналиста «Чемпионата» Андрея Панкова, футболист отказывался переходить в «Зенит». Футболист мог оказаться в ЦСКА.

    • Круговой – воспитанник «Зенита». За первую команду петербуржцев он не сыграл ни одной встречи.
    • Футболист перешел в «Уфу» в июле прошлого года из «Зенита-2» на правах свободного агента.
    • В прошлом сезоне защитник провел девять матчей в РПЛ и сделал одну голевую передачу.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 14:20
    Комментарии1
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      Рейтинг: +34

      Sosnart 13 минут назад

      Зачем нам левого защитника? Нам бы центрального своего наигрывать, старичкам по центру давать отдохнуть и лимит легов обойти...
      Ярослав и Бронислав в таком темпе не смогут показывать такой уровень в такие то года...

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