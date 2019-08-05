Sport24: Круговой перейдет в «Зенит», но останется в «Уфе» на правах аренды

Зачем нам левого защитника? Нам бы центрального своего наигрывать, старичкам по центру давать отдохнуть и лимит легов обойти...
Ярослав и Бронислав в таком темпе не смогут показывать такой уровень в такие то года...
По информации Sport24, «Уфа» и «Зенит» договорились о переходе защитника Данила Кругового в питерский клуб.
Круговой и «Зенит» сейчас обсуждают условия личного контракта. Согласно договоренностям, 21-летний защитник останется в «Уфе» на правах аренды до зимы.
Ранее сообщалось, что клубы согласовали трансфер Кругового, но, по информации журналиста «Чемпионата» Андрея Панкова, футболист отказывался переходить в «Зенит». Футболист мог оказаться в ЦСКА.
- Круговой – воспитанник «Зенита». За первую команду петербуржцев он не сыграл ни одной встречи.
- Футболист перешел в «Уфу» в июле прошлого года из «Зенита-2» на правах свободного агента.
- В прошлом сезоне защитник провел девять матчей в РПЛ и сделал одну голевую передачу.