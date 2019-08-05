Sport24: Круговой перейдет в «Зенит», но останется в «Уфе» на правах аренды

По информации Sport24, «Уфа» и «Зенит» договорились о переходе защитника Данила Кругового в питерский клуб.

Круговой и «Зенит» сейчас обсуждают условия личного контракта. Согласно договоренностям, 21-летний защитник останется в «Уфе» на правах аренды до зимы.

Ранее сообщалось, что клубы согласовали трансфер Кругового, но, по информации журналиста «Чемпионата» Андрея Панкова, футболист отказывался переходить в «Зенит». Футболист мог оказаться в ЦСКА.